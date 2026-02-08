Lo que dijo Bad Bunny en medio de su presentación en el Super Bowl y que conmovió a todo el público

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes, y un balón de fútbol americano sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó'. En su espectacular presentación, cargada de símbolos de Puerto Rico y Latinoamérica, el artista envío un par de mensajes.

La presentación de Bad Bunny era esperada luego de que, durante la premiación de los Grammy, le enviara un mensaje de protesta al gobierno de Donald Trump y sus políticas contra los migrantes. “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, clamó al recoger el Grammy al Mejor Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' el cantante, quien añadió "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)".



El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español. Entre las sorpresas estuvo la aparición de la colombiana Karol G y el chileno Pedro Pascal, además de las presentaciones de Lady Gaga y Ricky Martin.



Los mensajes de Bad Bunny

Más allá de sus canciones, el puertorriqueño dejó un par de mensajes a sus seguidores que incluso conmovieron a algunos de los asistentes al Levi’s Stadium.

“Están escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y caseríos”, dijo cuando sonaban algunos intros de canciones clásicas del reguetón, como ‘La gasolina’, de Daddy Yankee.

En otra parte se presentó como Benito Antonio Martínez Ocasio y “si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca dejé de creer en mi y tu también deberías creer en ti”.

