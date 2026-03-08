En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Así fue la presentación del hijo de Giovanny Ayala en A otro nivel y la emotiva sorpresa que recibió

Así fue la presentación del hijo de Giovanny Ayala en A otro nivel y la emotiva sorpresa que recibió

Sebastián Ayala regresó al país para debutar como solista en 'A otro nivel'. Tras su audición con 'Historia de amor', su familia y su padre, Giovanny Ayala, lo conmovieron con un regalo muy especial.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Sebastián Ayala en 'A otro nivel' la emotiva sorpresa de su padre tras la audición
Sebastián Ayala en 'A otro nivel' la emotiva sorpresa de su padre tras la audición
Fotos: A Otro Nivel e Instagram @Colprensa

La cuarta temporada de A otro nivel, se ha consolidado como una plataforma para artistas que buscan un espacio en la industria nacional. Recientemente, la atención del público y del jurado se centró en Sebastián Ayala, hijo mayor del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, quien sorprendió al presentarse en el programa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Sebastián, quien durante varios años estuvo radicado en los Estados Unidos desarrollando su proyecto musical y participando en diversos escenarios internacionales, tomó la decisión de volver a Colombia para asumir nuevos retos profesionales. Ahora, el joven artista busca consolidar su camino como solista y demostrar que su carrera no depende únicamente del reconocimiento y la fama de su padre, una de las figuras más representativas del género popular en el país.

Últimas Noticias

  1. Detalles del debut literario de la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina
    Detalles del debut literario de la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina
    Fotos: Instagram @salomerodriguezospi y @daniela_ospina5
    ENTRETENIMIENTO

    Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta como escritora con su primer libro

  2. Shakira y Beéle
    Shakira y Beéle sacaron su más reciente lanzamiento llamado 'Algo tú'. -
    Foto: Sony Music
    ENTRETENIMIENTO

    Shakira y Beéle presentan 'Algo tú' y más estrenos en los lanzamientos musicales de la semana

Sebastián creció rodeado de micrófonos, luces y la intensidad de las giras. Acompañó a su padre en múltiples presentaciones que los llevaron a recorrer diversas ciudades de Colombia, así como escenarios en Europa y Estados Unidos. Esta exposición le permitió adquirir una experiencia invaluable frente al público y construir un repertorio que ha defendido a lo largo de los años, llegando a grabar decenas de canciones de manera independiente antes de su audición en el programa.

'Historia de amor': la audición de hijo de Giovanny Ayala en A Otro Nivel

Para su audición en A otro nivel, Sebastián eligió interpretar la canción titulada 'Historia de amor', una pieza emblemática dentro del repertorio romántico latino. Con esta elección, el cantante pretendía mostrar su propio estilo y la influencia artística recibida de su familia, mientras se sometía al juicio de un panel de expertos conformado por el productor Kike Santander y los cantantes Felipe Peláez y Gian Marco.

La presentación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sebastián dejó ver su recorrido internacional y su capacidad interpretativa, buscando convencer a los jurados para avanzar a la siguiente fase de la competencia. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y la seguridad mostrada en escena, el resultado no fue el que el artista esperaba.

Tras evaluar la técnica vocal y la ejecución de la pieza, el jurado determinó que la interpretación de Sebastián Ayala no era suficiente para superar los altos estándares de la etapa de audiciones. De manera unánime, se decidió que el participante no continuaría en el concurso, marcando así el final de su paso por el reality en esa fase inicial. No obstante, este veredicto profesional no eclipsó el componente humano que estaba por desarrollarse en el set.

Publicidad

Una sorpresa familiar muy significativa

Lo que comenzó como una audición terminó transformándose en una de las escenas más emotivas de la temporada. Al finalizar su interpretación, y a pesar de la eliminación, el programa reveló que Giovanny Ayala había organizado una sorpresa especial para su hijo. Aunque el intérprete de 'De qué te las picas' no se encontraba en el escenario, estuvo acompañado de las personas más importantes en la vida de Sebastián para brindarle su apoyo incondicional.

Al escenario ingresaron la esposa de Sebastián, su pequeña hija y su tío, quien además desempeña las funciones de mánager de su carrera. El grupo familiar portaba un cartel enviado directamente por el famoso cantante como una muestra pública de respaldo en este nuevo capítulo profesional de su hijo. El detalle tenía una carga simbólica profunda: en la imagen del cartel aparecía la abuela de Sebastián, quien falleció tiempo atrás, pero que sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la familia Ayala.

Publicidad

La presencia simbólica de la mujer conmovió profundamente al participante y al público, pues reflejaba que el apoyo a su carrera trasciende las generaciones y que su familia lo acompaña en cada paso, independientemente de los resultados en una competencia televisiva. En medio de este encuentro, el jurado Gian Marco interactuó con la hija de Sebastián, pidiéndole que le diera un mensaje de aliento a su padre para que nunca dejara de perseguir sus sueños musicales.

Para Sebastián, aunque la competencia en el programa llegó a su fin, la audición representó una oportunidad única de exponer su propuesta musical en uno de los programas más vistos del país y de compartir un momento de unión familiar frente a millones de televidentes.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Giovanny Ayala

Cantantes a Otro Nivel

Artistas colombianos

Música

Musica Popular

Publicidad

Publicidad

Publicidad