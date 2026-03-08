Así fue la presentación del hijo de Giovanny Ayala en A otro nivel y la emotiva sorpresa que recibió

La cuarta temporada de A otro nivel, se ha consolidado como una plataforma para artistas que buscan un espacio en la industria nacional. Recientemente, la atención del público y del jurado se centró en Sebastián Ayala, hijo mayor del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, quien sorprendió al presentarse en el programa.

Sebastián, quien durante varios años estuvo radicado en los Estados Unidos desarrollando su proyecto musical y participando en diversos escenarios internacionales, tomó la decisión de volver a Colombia para asumir nuevos retos profesionales. Ahora, el joven artista busca consolidar su camino como solista y demostrar que su carrera no depende únicamente del reconocimiento y la fama de su padre, una de las figuras más representativas del género popular en el país.

Sebastián creció rodeado de micrófonos, luces y la intensidad de las giras. Acompañó a su padre en múltiples presentaciones que los llevaron a recorrer diversas ciudades de Colombia, así como escenarios en Europa y Estados Unidos. Esta exposición le permitió adquirir una experiencia invaluable frente al público y construir un repertorio que ha defendido a lo largo de los años, llegando a grabar decenas de canciones de manera independiente antes de su audición en el programa.



'Historia de amor': la audición de hijo de Giovanny Ayala en A Otro Nivel

Para su audición en A otro nivel, Sebastián eligió interpretar la canción titulada 'Historia de amor', una pieza emblemática dentro del repertorio romántico latino. Con esta elección, el cantante pretendía mostrar su propio estilo y la influencia artística recibida de su familia, mientras se sometía al juicio de un panel de expertos conformado por el productor Kike Santander y los cantantes Felipe Peláez y Gian Marco.



La presentación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sebastián dejó ver su recorrido internacional y su capacidad interpretativa, buscando convencer a los jurados para avanzar a la siguiente fase de la competencia. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y la seguridad mostrada en escena, el resultado no fue el que el artista esperaba.



Tras evaluar la técnica vocal y la ejecución de la pieza, el jurado determinó que la interpretación de Sebastián Ayala no era suficiente para superar los altos estándares de la etapa de audiciones. De manera unánime, se decidió que el participante no continuaría en el concurso, marcando así el final de su paso por el reality en esa fase inicial. No obstante, este veredicto profesional no eclipsó el componente humano que estaba por desarrollarse en el set.

Una sorpresa familiar muy significativa

Lo que comenzó como una audición terminó transformándose en una de las escenas más emotivas de la temporada. Al finalizar su interpretación, y a pesar de la eliminación, el programa reveló que Giovanny Ayala había organizado una sorpresa especial para su hijo. Aunque el intérprete de 'De qué te las picas' no se encontraba en el escenario, estuvo acompañado de las personas más importantes en la vida de Sebastián para brindarle su apoyo incondicional.

Al escenario ingresaron la esposa de Sebastián, su pequeña hija y su tío, quien además desempeña las funciones de mánager de su carrera. El grupo familiar portaba un cartel enviado directamente por el famoso cantante como una muestra pública de respaldo en este nuevo capítulo profesional de su hijo. El detalle tenía una carga simbólica profunda: en la imagen del cartel aparecía la abuela de Sebastián, quien falleció tiempo atrás, pero que sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la familia Ayala.

La presencia simbólica de la mujer conmovió profundamente al participante y al público, pues reflejaba que el apoyo a su carrera trasciende las generaciones y que su familia lo acompaña en cada paso, independientemente de los resultados en una competencia televisiva. En medio de este encuentro, el jurado Gian Marco interactuó con la hija de Sebastián, pidiéndole que le diera un mensaje de aliento a su padre para que nunca dejara de perseguir sus sueños musicales.

Para Sebastián, aunque la competencia en el programa llegó a su fin, la audición representó una oportunidad única de exponer su propuesta musical en uno de los programas más vistos del país y de compartir un momento de unión familiar frente a millones de televidentes.