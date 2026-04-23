Así suena la nueva canción de Karol G que debutó en Coachella: ¿de qué se trata?

Karol G volvió a captar la atención del público con el estreno inesperado de "Después de ti", una colaboración con Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex. La canción apareció sin anuncio previo luego de que la artista la interpretara en su presentación en Coachella, uno de los festivales más importantes del circuito internacional.

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Durante ese show, la colombiana optó por un momento más calmado dentro de su repertorio habitual. La interpretación, alejada de sus temas más movidos, mostró una faceta distinta, centrada en una historia de pérdida y en el proceso de enfrentar la ausencia de alguien cercano. La canción aborda sentimientos como la dificultad para continuar con la rutina, el recuerdo constante y la negación ante una despedida definitiva.



Este lanzamiento coincide con un momento relevante en su carrera. Tras su paso por Coachella, la artista anunció una gira internacional de estadios que ampliará su presencia en nuevos mercados, incluyendo varias ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Con esto, continúa consolidando su proyección global.



Video oficial de la nueva canción de Karol G

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Karol G anuncia las ciudades de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour

El anuncio se dio a conocer a través de sus redes sociales, con una imagen colorida en la que destaca el planeta Tierra, atravesado por una guacamaya tricolor y acompañado del mensaje “Tropitour”. La estética refuerza la idea de un tour que celebra sus raíces y la conexión global de su música.

Según el cartel oficial, la gira arrancará el 24 de julio de 2026 en Chicago y pasará por ciudades clave de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Las Vegas. También incluye paradas en Toronto (Canadá) y varias ciudades europeas como Milán, Ámsterdam, París, Madrid y Londres.

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Uno de los puntos más destacados es el paso de la artista por Latinoamérica. La gira contempla conciertos en:

Lima (Perú) : 22 de enero de 2027

: 22 de enero de 2027 Santiago (Chile) : 27 de enero de 2027

: 27 de enero de 2027 Buenos Aires (Argentina) : 7 de febrero de 2027

: 7 de febrero de 2027 São Paulo (Brasil) : 12 de febrero de 2027

: 12 de febrero de 2027 Santo Domingo (República Dominicana): 19 de febrero de 2027



En Colombia, su país natal, el tour hará una parada especial el 4 de diciembre de 2026 en Bogotá, en el estadio El Campín, uno de los shows más esperados por sus fanáticos. La empresa Ticketmaster será la autorizada para vender boletería en la capital.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co