Ryan Castro en Medellín: ¿cuánto cuesta la tarjeta Cívica conmemorativa del Metro por el concierto?

En Medellín todo empieza a prepararse para recibir por lo alto a uno de sus grandes artistas en el emblemático escenario del estadio Atanasio Girardot. Se trata del cantante urbano Ryan Castro, quien llevará a la capital antioqueña todo el sabor de su gira 'Sendé'.

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Los preparativos iniciaron en el Metro de Medellín, entidad que decidió rendirle homenaje al artista local con una tarjeta Cívica conmemorativa y facilitar la movilidad de los paisas anunciando que el servicio estará funcionando 24 horas.



¿Cómo conseguir la tarjeta Cívica de Ryan Castro?

La tarjeta conmemorativa por el concierto de Ryan Castro empezó a distribuirse desde el 20 de abril, previsto para que todos los fanáticos del artista y asistentes al concierto la adquieran como parte de objetos de colección. El costo, según se informó en el comunicado del Metro de Medellín, es de $12.100 y solo se podrá adquirir un máximo de dos tarjetas por persona.

El diseño, inspirado en el álbum 'Sendé' del artista, destaca por sus tonos naranja y tiene el rostro de Ryan Castro junto a elementos emblemáticos de los paisas como el Metro Cable y el edificio Coltejer. Los puntos de venta específicos de esta tarjeta Cívica son las estaciones: Niquía, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado.



Esta no es la primera vez que el Metro de Medellín rinde homenaje a sus artistas locales con una tarjeta Cívica conmemorativa, otros paisas celebrados por la empresa han sido Juanes, Karol G, Feid y J Balvin. En esta ocasión, además, de este objeto, Ryan Castro también anunció que el servicio de transporte estará funcionando las 24 horas el día del concierto.



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¿Dónde será transmitido en vivo el concierto de Ryan Castro?

El concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot se llevará a cabo el próximo 25 de abril y las entradas se agotaron rápidamente, por lo que muchos fanáticos que no alcanzaron sus boletas reclamaron una nueva fecha o una transmisión del evento. Precisamente, el equipo del artista junto a Medellín Music Lab, anunciaron que habrá una transmisión gratuita del concierto en la ciudad.

En sus historias de Instagram, el cantante paisa contó a sus seguidores que el 25 de abril el concierto se transmitirá desde la Feria de Ganado de Medellín, ubicada en Castilla. “Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”, dice la descripción.

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Se trata de un espacio habilitado para aproximadamente 25.000 asistentes en el que muchos de los fanáticos que se quedaron por fuera del evento principal podrán gozar en vivo del concierto y, al mismo tiempo, de un espacio cultural y tradicional para la ciudad en el que también se abrirá espacio para visibilizar a nuevos talentos locales dentro de la escena musical urbana antes de que inicie el show.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co