Charlize Theron recordó el día que su madre mató a su padre en defensa propia: "Algo inexplicable"

A sus 50 años, la ganadora del Óscar Charlize Theron proyecta una imagen de fortaleza y éxito absoluto en Hollywood, pero detrás de su impecable carrera se esconde un episodio de supervivencia que marcó su adolescencia para siempre.

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En una reciente y profunda entrevista con The New York Times Magazine, la actriz sudafricana volvió a relatar la noche de 1991 en la que su madre, Gerda Maritz, acabó con la vida de su padre, Charles Theron, en un acto de legítima defensa. Hoy, lejos de las sombras del trauma, Theron utiliza su voz para desmantelar el estigma de la violencia intrafamiliar y ofrecer un mensaje de solidaridad a quienes atraviesan infiernos similares.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron en la casa familiar de Sudáfrica cuando Charlize tenía apenas 15 años. La dinámica en el hogar ya estaba fracturada por el alcoholismo crónico de su padre, a quien la actriz describe como un "borracho funcional" cuyas ausencias y regresos violentos dictaban el clima emocional de la vivienda. Aquella noche específica, Charlize y su madre regresaban del cine cuando notaron que el ambiente era inusualmente tenso.

El desencadenante fue una supuesta falta de respeto por parte de la joven actriz, Charles se enfureció porque ella no se detuvo a saludar a todos los presentes en la casa de su tío. "Tenía muchísimas ganas de orinar. Así que corrí a la casa para ir al baño, y él lo interpretó como una falta de respeto por mi parte, porque no me detuve a saludar a todos. Es algo muy importante en Sudáfrica, el respeto que se le tiene a los mayores. Y él se puso furioso. Me decía: ‘¿Por qué no te detuviste? ¿Quién te crees que eres?’", recordó.



Después de eso, ellas regresaron a su casa. Theron recuerda haber sentido un presentimiento de que algo malo ocurriría, por lo que le advirtió a su madre que se alejara de él cuando llegara a casa. La actriz detalló que al ver cómo su padre entraba con el coche a la propiedad; la agresividad era palpable. Al irrumpir en la casa armado, Charles comenzó a disparar a través de las puertas de acero, gritando claramente su intención de matarlas.



"Mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta". Madre e hija se refugiaron en una habitación, bloqueando la puerta con sus propios cuerpos mientras las balas la atravesaban. "Lo más increíble es que ni una sola bala nos alcanzó", relató la actriz, calificando el hecho de milagroso

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En medio de la situación, Gerda Maritz tomó su propia arma de la caja fuerte y disparó, hiriendo al hermano de Charles y matando a su esposo para proteger su vida y la de su hija. "Ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó". El padre de Charlize Theron murió en ese momento a causa del impacto de bala.

La justicia determinó rápidamente que la acción de Gerda fue en defensa propia, por lo que no enfrentó cargos legales. Al día siguiente del incidente, en un acto que Charlize ahora interpreta como una lección de supervivencia, su madre la instó a ir a la escuela y seguir adelante.

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En la actualidad, Theron asegura que estos recuerdos "ya no la atormentan". Ha logrado procesar el dolor de crecer en un hogar donde la violencia verbal y los silencios prolongados eran la norma. Sin embargo, su reflexión va más allá de lo personal: Charlize cuestiona profundamente la falta de apoyo institucional que su madre enfrentó en aquella época y cómo las situaciones de violencia doméstica suelen ser minimizadas por la sociedad.

La decisión de Theron de no ocultar su historia responde a un propósito social claro: evitar el aislamiento de otras víctimas. "Creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola", afirmó la intérprete de Monster. Para ella, su historia no es un caso aislado, sino un reflejo de lo que sucede en muchos hogares donde las mujeres reciben un trato injusto y sus miedos no son tomados en serio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co