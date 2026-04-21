La historia desconocida de la reconocida bióloga Brigitte Baptiste llega a la gran pantalla

A partir del próximo 23 de abril podrá verse en las salas de cine la película 'Brigitte, Planeta B', una cinta dirigida por Santiago Posada y coproducida entre Dynamo y Caracol Televisión que relata la historia y filosofía de vida de Brigitte Baptiste, una de las mentes más brillantes de la biodiversidad en Colombia.

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Esta película no es solo un retrato de una de las científicas más influyentes de la región, es una inmersión íntima en la vida de una mujer que ha hecho de la mutación su estado natural, es ingresar al universo de la bióloga trans más conocida del país. 'Brigitte, Planeta B', se aleja del ruido mediático para proponer una conversación donde la ciencia se funde con la espiritualidad y la simplicidad cotidiana.

El proyecto es el resultado de un proceso de maduración que comenzó incluso antes de la pandemia. Para el director Santiago Posada, la historia tomó forma en el primer encuentro: "Tuve una primera reunión con Brigitte y de una vez hizo clic algo en mi cabeza. Yo quería hacer una película acerca de ella, pero desde su punto de vista. No quería una cantidad de gente hablando de Brigitte, quería una película que reflejara su manera de pensar, cómo conecta un tema con otro, cómo muestra que todas las cosas que la componen como ser humano, como científica y como académica, están interconectadas".



Esa honestidad se traslada a la pantalla a través de una decisión narrativa radical: evitar el recurso fácil de testimonios ajenos —el morbo y el lugar común— para permitir que sea la propia protagonista quien guíe el relato. Para Brigitte esta visión resuena con la intención del director de mostrar una historia orgánica que ha conmovido en festivales por la presencia espontánea de su esposa Adriana y sus hijas, cuya cotidianidad ayuda a desmitificar los prejuicios que suelen ser tan dolorosos en la vida diaria.



A diferencia de otros relatos biográficos, los espectadores encontrarán una narrativa donde la construcción de la identidad se entrelaza con los diálogos que Brigitte ha sostenido como bióloga con otros seres vivos y contextos culturales. La película explora incluso momentos de inspiración profunda, como las visiones que el yagé trajo a su vida en una etapa trascendental. Al final, 'Brigitte, Planeta B' busca que el espectador comprenda que, tal como ocurre en los ecosistemas, el cambio no es una amenaza, sino la única constante que permite avanzar.

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