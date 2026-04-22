Se cumplen 16 años sin Lina Marulanda: así recuerda Colombia a la presentadora

El 22 de abril suele ser un día conmovedor para la televisión colombiana y muchos de sus talentos, quienes recuerdan con amor y nostalgia a la presentadora Lina Marulanda, quien murió hace 16 años, luego de enfrentar una dura batalla de salud mental que terminó con su vida cuando se lanzó desde el balcón de su residencia en Bogotá en su sexto piso.

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A 16 años de este trágico suceso que enlutó la televisión nacional, y en medio de una nueva tragedia que tiene afectada a la industria, son muchos los colegas y televidentes que hoy recuerdan el carisma y talento que llevaron a Lina Marulanda a convertirse en una de las presentadoras más queridas del país.



¿Quién era Lina Marulanda?

Lina Marulanda es recordada como una de las figuras más polifacéticas y queridas de la industria del entretenimiento en Colombia. Nacida en Medellín el 15 de mayo de 1980, creció en la capital antioqueña, donde desde muy temprana edad comenzó a proyectar su carrera en el mundo del modelaje. A los 12 años inició su trayectoria en las pasarelas y campañas publicitarias, destacándose rápidamente por su estatura y una belleza natural.

Su llegada a la televisión nacional fue una transición orgánica debido a su éxito como modelo. Tras estudiar Publicidad, Marulanda debutó en el informativo CM&, un espacio que le permitió demostrar otras habilidades más allá de las pasarelas, como la presentación.



Su estilo fresco y profesional la llevó rápidamente a las filas de Caracol Televisión, donde consolidó su carrera como presentadora de farándula y noticias de entretenimiento, ganándose el respeto de sus colegas y el afecto de la audiencia colombiana. En este equipo construyó una de sus amistades más grandes con Iván Lalinde, quien siempre la recuerda con amor.



A lo largo de su carrera, Lina Marulanda también estuvo al frente de producciones de alto impacto que marcaron la televisión de principios de los años 2000. Es especialmente recordada por su rol en el 'Desafío 2007: La Guerra de las Generaciones', donde demostró su versatilidad en formatos de competencia y realidad. Con el tiempo se convirtió en una líder de opinión en temas de estilo de vida, logrando una conexión genuina con el público juvenil y adulto por igual.



El triste final de Lina Marulanda

El 22 de abril de 2010, el país se conmocionó ante la noticia de su fallecimiento en Bogotá. La presentadora atravesaba un periodo complejo marcado por dificultades personales y empresariales, sumado a una fuerte depresión que terminó en un trágico desenlace en el conjunto en el que vivía la paisa.

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Hace algunos años, en diálogo con la revista Cromos, los papás de Lina Marulanda aseguraron que la modelo les dejó una conmovedora carta en la que les pedía perdón, expresaba lo que estaba viviendo y, además, dejaba clara cuál era su última voluntad.

Beatriz Cuartas, madre de la modelo y presentadora, señaló que la noche anterior a su muerte, su hija la conmovió mostrándole algo muy privado. "Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.

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La hermana de Lina Marulanda aseguró que en su diario la modelo escribía todos los días y allí dejó plasmados no solo sus sentimientos y frustraciones, también los deseos que todavía tenía pendientes.

"Ella dejó escrito, no es que yo lo diga, que quería poner su MisceLina (un negocio), escribir su diario, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía, porque ella decía que uno, muchas veces por ignorancia, comete muchos errores", narró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co