Blessd lanza 'El mejor hombre del mundo', su sexto álbum y nuevo paso en su proyección internacional

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, lanzó su sexto álbum de estudio, El mejor hombre del mundo, un proyecto de 12 canciones que marca una nueva etapa en su carrera y refuerza su presencia dentro de la música urbana latinoamericana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El disco, publicado bajo Cigol Music Group y Warner Music Latina, incluye colaboraciones con Myke Towers, Crudo Means Raw y Anuel AA, además de participaciones de artistas como Kris R, Luar La L, ROA y Yan Block en el remix de “Yogurcito”.

Tracklist del álbum

Barrio Antioquia 2 – con Ovy On The Drums Hola Qué Tal – con Myke Towers, Ovy On The Drums Cachos – con Ovy On The Drums Si las paredes hablaran – con Ovy On The Drums Gracias a mi Dios – con Crudo Means Raw Cardio – con Ovy On The Drums Qué rico fuera – con Ovy On The Drums Contigo sí Amor sin amor – con Ovy On The Drums Todo contigo – con Ovy On The Drums EMHDM – con Ovy On The Drums Yogurcito Remix – con Anuel AA, Kris R, Luar La L, ROA y Yan Block

El álbum incorpora sencillos previamente lanzados como “EMHDM” y “Yogurcito Remix”, este último nominado a Remix del Año en los Premios Tu Música Urbano 2026. Además, Blessd recibió otra nominación en esos premios con “Pórtate bonito”, junto a Anuel AA y Ovy On The Drums, en la categoría Canción Afrobeat.



El focus track, “Si las paredes hablaran”, se posiciona como el eje narrativo del proyecto, con una línea centrada en experiencias personales y memoria emocional.



“Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo”, afirmó el artista sobre el lanzamiento.

Publicidad

El proyecto mantiene una línea narrativa centrada en experiencias personales, con una estructura que combina temas de corte introspectivo con canciones orientadas al consumo masivo dentro del género urbano.

El lanzamiento se da después de Trinidad Bendita (2025), en un periodo en el que Blessd consolidó su impacto en la industria. Ese año fue el artista más escuchado en Spotify Colombia y superó los 27 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

Publicidad

Además, su actividad en vivo ha respaldado ese crecimiento: su gira nacional reunió a más de 230.000 asistentes y registró presentaciones con boletería agotada en varias ciudades del país.

En paralelo, ha mantenido presencia en rankings y colaboraciones dentro del género urbano, con temas que acumulan cientos de millones de reproducciones, como “Mírame” (más de 500 millones) y “Yogurcito Remix” (más de 250 millones en Spotify).

El álbum cuenta con la producción principal de Ovy On The Drums, figura recurrente en la carrera del artista y responsable de la cohesión sonora del proyecto.

A nivel musical, el disco mantiene la base del reguetón y el trap latino, con variaciones melódicas y colaboraciones que amplían su alcance en mercados internacionales. Según la información del lanzamiento, el proyecto busca fortalecer su posicionamiento fuera de Colombia y consolidar su presencia en la escena global.

Publicidad

El mejor hombre del mundo se integra así a una etapa de crecimiento sostenido del artista, tanto en cifras de consumo como en alcance internacional, consolidando su catálogo y su participación dentro de la nueva generación del género urbano latino.