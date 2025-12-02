En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Aterciopelados cerrará el 2025 con gira por Estados Unidos y Canadá con 'Genes rebeldes'

Aterciopelados cerrará el 2025 con gira por Estados Unidos y Canadá con 'Genes rebeldes'

La banda colombiana, además, está nominada a los Grammy 2026 por su más reciente trabajo discográfico.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de dic, 2025
Aterciopelados
Aterciopelados se prepara para gira por Norteamérica -
Foto: Nicolas Caballero

