Aterciopelados cerrará el 2025 con gira por Estados Unidos y Canadá con 'Genes rebeldes'

La temporada navideña de 2025 recibirá un regalo musical anticipado porque Aterciopelados se alista para emprender su 'Genes Rebeldes Tour', una gira que recorrerá Estados Unidos y Canadá del 5 al 20 de diciembre. Este anuncio no solo reafirma la presencia constante del dúo en la escena internacional, sino que también celebra la energía inagotable y la coherencia artística que han definido su trayectoria por más de 30 años.



El show está concebido para ofrecer una mirada completa a su legado, reuniendo sus clásicos más reconocidos, los éxitos que han resonado a través de distintas generaciones, y, por supuesto, las canciones de su más reciente y aclamado álbum, 'Genes Rebeldes'.



Así será la gira de Aterciopelados por Estados Unidos y Canadá

El 'Genes Rebeldes Tour' se presenta como una formidable síntesis de historia y actualidad creativa. El público de Norteamérica tendrá el privilegio de presenciar un formato que combina un recorrido histórico profundo con la "energía frontal" que siempre ha caracterizado a los Aterciopelados.

La ruta del tour abarcará once plazas clave. Las ciudades elegidas para experimentar esta mezcla de rock, poesía y crítica social incluyen paradas en San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Cruzando el continente, la banda llevará su mensaje a Chicago, Charlotte, Atlanta, Miami y Orlando. Además, en un movimiento que subraya su alcance transfronterizo, Aterciopelados visitará Canadá, con actuaciones programadas en Toronto y Montreal. Finalmente, el circuito se completa con un paso crucial por Nueva York.



5 de diciembre - Music Box, San Diego

6 de diciembre - The Regent Theater, Los Ángeles

7 de diciembre - The Fillmore, San Francisco

9 de diciembre - Thalia Hall, Chicago

11 de diciembre - The Mod Club, Toronto

12 de diciembre - Mtelus, Montreal

14 de diciembre - Sony Hall, Nueva York

16 de diciembre - Neighborhood Theatre, Charlotte

17 de diciembre - The Masquerade, Atlanta

19 de diciembre - Zeyzey, Miami

20 de diciembre - House of Blues, Orlando

Para quienes deseen asegurar su asistencia a este evento que promete conectar a públicos de distintas generaciones, la banda ha facilitado la información de boletos a través de su sitio web.



Genes rebeldes, el nuevo trabajo de Aterciopelados

'Genes Rebeldes' simboliza una nueva etapa creativa y actúa como un poderoso conector entre el pasado consolidado del grupo y su presente innovador. Aterciopelados propone en este álbum un sonido "directo, híbrido y contundente". La propuesta sonora de las 13 canciones que componen el disco es audaz, moviéndose con fluidez entre géneros.

La temática de 'Genes Rebeldes' se mantiene fiel a la franqueza que ha acompañado al dúo desde sus comienzos, abordando cuestionamientos de índole personal, social y política. Las canciones del álbum establecen un diálogo constante, oscilando entre la intimidad de ciertos temas y declaraciones explícitas que buscan cuestionar estructuras y formas de poder.



Entre los puntos álgidos del disco se encuentran dos piezas que demuestran la profundidad conceptual y la calidad de las colaboraciones logradas. La primera es 'Eterno', un emotivo homenaje al legendario Gustavo Cerati con la participación de Zeta Bosio, Richard Coleman e Hilda Lizarazu. La segunda es 'Rompan todo', una cumbia con un notable impulso electrónico. Su inspiración provino de la serie de 2020 sobre el rock latinoamericano y aborda uno de los temas recurrentes y más urgentes en la lírica de Aterciopelados: la corrupción y sus consecuencias.



El trabajo arduo y la coherencia artística detrás de 'Genes Rebeldes' han sido recompensados con un reconocimiento de la más alta envergadura, la nominación al Grammy Awards 2026. Aterciopelados ha sido seleccionada en la competitiva categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativa.

