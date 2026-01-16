Giovanny Ayala habló sobre homenaje a Yeison Jiménez y explicó su ausencia: "Llegaron borrachos"

El pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo el multitudinario homenaje a Yeison Jiménez, cantante de música popular fallecido el sábado en un accidente aéreo en Paipa. Boyacá. El evento, que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, contó con la presencia con varios artistas reconocidos dentro del género. Una figura que estuvo ausente del homenaje fue Giovanny Ayala, quien dio declaraciones en contra de sus colegas y de algunos asistentes por su compartimiento durante el tributo.

En la tarde del sábado 10 de enero, Yeison Jiménez abordó una avioneta en el aeródromo de Paipa junto a varios miembros de su equipo de trabajo. El artista tenía programada una presentación en Marinilla, Antioquia, más tarde. De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronaútica Civil, "aproximadamente a las 16:11 HL, se confirmó el siniestro de una aeronave de matrícula N325FA en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá. Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave".



La familia y el equipo de trabajo del intérprete confirmaron los detalles del homenaje público para despedir al artista en Bogotá. El Movistar Arena fue el lugar elegido para el tributo de despedida del fallecido cantante. Entre los artistas que participaron del homenaje se encontraron Luis Alfonso, Pipe Bueno, Francy, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Paola Jara, Nelson Velásquez, Ciro Quiñonez, entre otros.



¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez en Bogotá?

El cantante Giovanny Ayala fue uno de los ausentes en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. El músico criticó el homenaje y lo describió como "un circo" y "bochornoso". En el pódcast Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda, Ayala se extendió sobre las críticas que había y explicó las razones de ausencia. "Un homenaje muy merecido. Todos los compañeros estuvieron presente en su despedida, su familia, mis condolencias para ellos y esas seis almas. Ameritaban que el público de Bogotá y muchas partes del país se desplazaran para esta despedida", comenzó diciendo el cantante.

Giovanny Ayala aseguró que la decisión de no ir al homenaje de Yeison Jiménez fue "muy personal" y contó que recordó cómo fue la despedida al maestro Darío Gómez, fallecido en julio de 2022. "Fueron artistas que aprovecharon sus redes sociales para tomarse la foto, para peinarse, para cantar su mejor versión, no inclinándose a una canción de despedida, sino hacer contenido. Entonces, no quise caer en la trampa", aseguró.

El cantante se mostró afectado por la muerte de su colega y aseguró que tiene buenos recuerdos "de un ser humano guerrero, luchador, que nos deja un una gran enseñanza, un gran ejemplo que luchando desde ceros se puede llegar a los sueños. Y así fue. Lo llevo en mis oraciones". Sobre el homenaje llevado a cabo en Bogotá

"El espectáculo no tenía invitación para ninguno de los artistas (...) No teníamos invitación para llegar a un sitio público y más a un colega despedirlo con nuestro corazón, con nuestra gratitud, con nuestro afecto, sino que la decisión fue tomada por mí personalmente, lo dije, no quiero caer en la trampa y desafortunadamente no me equivoqué", relató Ayala, que aseguró que varios de sus colegas estuvieron borrachos. "Uno saltaba como si estuviera en feria de carnavales. El otro cogiendo sus partes íntimas al otro. El que tenía que dar ejemplo, uno de los mayores de la música popular, también borracho. No fue una despedida grata, bonita, una que uno sienta ese sentimiento de tristeza. Sino simplemente estar allí en un parche, donde se notaba que no era el momento de alzar el codo".

El músico dijo que debido al exceso de alcohol también se presentaron los disturbios y tuvo que intervenir la Policía. "El alcohol lleva a a esta situación donde la gente pues no se controla. Ahí es donde viene, no una despedida, sino una recocha (...) Yo escuché a más de un colega mío cantar canciones de su legado, o sea, legado de cada uno de ellos, que no ameritaban nada que ver con la situación. La incomodidad mía no es esa. La incomodidad mía es es como en estos 20 años de carrera artística, de mi trayectoria, me meto (...) Yo quiero aportar y hacerle caer en cuenta a la familia de la música popular, una situación de esa se despide con shows de de esta magnitud, llegar muy borrachos, saltar, disfrutar como si fueran carnavales (...) Hubiéramos tenido más sensatez en haber tenido un comportamiento más sutil como la meritaba esta despedida".