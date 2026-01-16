¿Qué ha pasado en el Desafío Siglo XXI este año? Resumen para entender el juego

El receso que se tomó el Desafío Siglo XXI a finales de 2025 tiene perdidos a algunos televidentes que se conectaron nuevamente con el programa desde el 12 de enero. Por eso es clave recordar en qué había quedado la competencia, lo que ha pasado en los primeros capítulos de este año para poder conectarse nuevamente con lo que pasa en cada episodio.



¿En qué había quedado el Desafío en 2025?

En sus últimos episodios del año pasado, el Desafío Siglo XXI sorprendió a los ocho semifinalistas al traer a nuevos participantes y regresar la competencia a la etapa de tres equipos. Mientras cada uno tenía de refuerzo a un exdesafiante, Kevyn y Valkyria, ganadores del Desafío 2024 y 2022, respectivamente, regresaron como capitanes de un nuevo equipo.

Neos, el equipo conformado por colombianos elegidos por los dos campeones, llegó con la intención de cambiar el juego que llevaban los anteriores participantes, pero desafortunadamente su falta de experiencia en las pistas y algunas lesiones los fueron sacando poco a poco del juego. Quedando al final solo Kevyn y Sofía como pareja, ya que Valkyria había sido intercambiada a Alpha.

A pesar de que la mayoría de sus integrantes salió del juego, en un cambio inesperado en la historia del Desafío, la bandera de Neos siguió en alto en el Desafío de capitanes junto a la de Gamma, pero Alpha desapareció. Gamma y Neos se conformaron una vez más con nuevos integrantes.



Valkyria se vio bastante afectada al ver que Kevyn no la llevó nuevamente para Neos y, en cambio, le toco en Gamma junto a Zambrano, un participante que no le cae bien. Sin embargo, el destino la volvió a unir con Kevyn de una manera inesperada, cuando Zambrano y Miryan se ganaron la posibilidad de hacer un enroque de parejas y decidieron llevar al actual campeón del Desafío a su casa.



¿Qué ha pasado en los primeros capítulos del Desafío en 2026?

Después de esa movida estratégica e inesperada por parte de los capitanes de Gamma, el programa se tomó unos días de receso. A su regreso, empezó la etapa de dos equipos en el juego nuevamente, la cual arrancó con una racha positiva para Gamma con tres pruebas seguidas ganadas.



Sin embargo, la cuarta victoria no la alcanzaron en un prueba de impacto en el Box Amarillo, cuando Neos alcanzó su primer triunfo de esta etapa con un final de 'foto finish' con solo unos segundos de ventaja que les dio una caída de Zambrano en el obstáculo final. Esta prueba era clave porque definía el castigo del ciclo.

En esta etapa regresaron dos de los castigos más temidos por los participantes: el corte de pelo y el robo del siglo. Sin embargo, la dinámica de los mismos cambió porque ahora no se entregan directamente, sino que son definidos por el azar a través de una ruleta. Esta nueva situación fue el detonante de una tregua entre ambos equipos.

Neos giró la ruleta de castigos y precisamente cayó el corte de pelo, ellos estaban dispuestos a girarla una vez más con la intención de conseguir el robo del siglo, el castigo en el que los perdedores se arriesgan a perder todo su dinero. Sin embargo, luego de un largo debate con sus compañeros del otro equipo, todos llegaron a un acuerdo.

Gamma aceptó el reto de corte de cabello, con la condición de nunca tocar el robo del siglo. Es decir, de ahora en adelante ambos equipos se comprometieron a que, sin importar quién sea el ganador, ninguno de los dos optará por castigar al otro quitándole el dinero que se ha ganado. Solo el futuro del juego definirá si todos cumplirán con su palabra.

