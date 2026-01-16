Lo que debe saber sobre la temporada 4 de Bridgerton en Netflix: fecha de estreno y protagonistas

Netflix se prepara para recibir la cuarta temporada de Bridgerton, una de las series de época más exitosas de la plataforma. En esta próxima parte la historia promete redefinir el romance, la jerarquía social y la búsqueda de la identidad de los personajes más queridos por todos los seguidores.



¿Cuándo es el gran estreno?

La espera finalmente tiene una fecha de término. Netflix ha confirmado que la cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes durante el año 2026. La estrategia de lanzamiento escalonado, que ya funcionó con éxito en entregas anteriores para mantener viva la conversación en redes sociales, se repetirá de la siguiente manera:



Parte 1 (Episodios 1 al 4): Se estrenará el jueves 29 de enero de 2026 .

Se estrenará el . Parte 2 (Episodios 5 al 8): Llegará al catálogo el 26 de febrero de 2026.

El gran cambio para Benedict Bridgerton

Después de temporadas actuando como un observador artístico y crítico de las normas sociales, Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson) será el eje central de esta nueva historia. La trama se basa en la tercera novela de Julia Quinn, titulada "Te doy mi corazón" (An Offer from a Gentleman).

En esta entrega, Benedict, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton. Esta "Dama de Plata", que desaparece al final de la velada sin revelar su identidad, desatará una búsqueda incansable por parte de Benedict.

La contraparte femenina de esta temporada es Sophie Baek, interpretada por la actriz australiana Yerin Ha. A diferencia de los romances previos entre aristócratas, esta historia introduce un fuerte conflicto de clases, ya que Sophie trabaja como criada al servicio de Lady Araminta Gun.



Según la actriz Yerin Ha, Sophie es un personaje que destaca por su resiliencia y su capacidad de establecer límites a pesar de vivir en un mundo que a menudo invisibiliza al personal de servicio. La temporada pondrá foco en el "trabajo invisible" de quienes hacen que las grandes casas funcionen, como la limpieza y el cuidado personal de los nobles.



A pesar de mantenerse enmarcada en un ambiente de 'cuento de hadas', esta cuarta temporada anticipa la mirada a temas como la violencia de género, la discapacidad, el poder y las dinámicas desiguales entre los nobles y sus empleados.



Guía de episodios y elenco confirmado

La temporada constará de ocho episodios, y ya se conocen los títulos y la duración de la primera mitad:



Episodio 1: El vals (The Waltz) – 63 minutos.

– 63 minutos. Episodio 2: El tiempo traspasado (Time Transfixed) – 65 minutos.

– 65 minutos. Episodio 3: El campo junto al otro camino (The Field Next to the Other Road) – 70 minutos

– 70 minutos Episodio 4: Una oferta de un caballero (An Offer from a Gentleman) – 63 minutos.

– 63 minutos. Episodio 5: Sí o no .

. Episodio 6: El invierno que pasa .

. Episodio 7: El más allá .

. Episodio 8: Bailando en el campo.

El elenco principal regresará casi en su totalidad, incluyendo a Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Claudia Jessie (Eloise) y la Reina Charlotte (Golda Rosheuvel). Se unen nuevas caras como Katie Leung, quien interpretará a la antagonista madrastra de Sophie.

Netflix ya ha asegurado el futuro de la franquicia con una quinta y sexta temporada aprobadas, lo que garantiza que el universo de los Bridgerton seguirá expandiéndose mucho después de que Benedict encuentre su final feliz.

Pero eso no es todo lo que hace felices a los fans de la serie, pues esta cuarta temporada también llega con accesorios ideales para los seguidores. En alianza con Pandora, se han presentado 14 piezas inspiradas en la historia, entre charms, anillos, pulseras y aretes con detalles sencillos en los que se puede ver la abeja de los Bridgerton, flores y listones.

Las modelos de los productos son Hannah Dodd (Francesca) y Claudia Jessie (Eloise), quienes también sorprendieron luciendo algunos de los accesorios en el estreno de la serie realizado en París. A partir del 15 de enero de 2026 todos los productos estarán disponibles en tiendas físicas y en la página web oficial.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.