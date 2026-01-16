Miryan ya cumplió con el castigo en el Desafío Siglo XXI: así quedó

Regresó uno de los castigos más temidos del Desafío Siglo XXI: el corte de cabello. En esta nueva etapa del juego, Andrea Serna sorprendió a los participantes al anunciar que algunos castigos se repetirán en esta temporada, anunciando así que en la última prueba de este ciclo en el tablero volverían a figurar retos como el corte de cabello y el robo del siglo,una motivación más para que los equipos den todo en las pistas.

Luego de un arduo enfrentamiento en el Box Amarillo, en el que Gamma y Neos iban cabeza con cabeza por la victoria, una caída desafortunada de Zambrano le dio los segundos necesarios al equipo verde de llegar a la meta primero. El final de 'foto finish', le dio la primera victoria al equipo Neos en esta etapa, una muy esperada al tener a casi todo su equipo sentenciado y, además, tras conocer los castigos que estaban en juego.



La tregua entre Neos y Gamma

Al final de la prueba, los planes de ambos equipos cambiaron al ver que en esta ocasión los castigos no se definen por elección del ganador, sino por el azar. Hay una ruleta de castigos y el equipo ganador debe girarla, al descubrir el castigo que aparece, tienen la opción de elegir ese o dar un segundo giro a la rueda. El castigo que salga en la segunda vuelta, de hacerla, será el castigo que obligatoriamente tendrán que cumplir los perdedores.

Ante el miedo de pasar una vez más por el robo del siglo, el castigo en el que un equipo se arriesga a perder todo su dinero, Gamma le propuso a Neos no tocar nunca esa opción. Cuando Neos giró la ruleta salió el corte de cabello y los del equipo naranja prefirieron aceptar esto que arriesgarse a una segunda opción. En el equipo verde hubo un largo debate sobre si debían o no girar la ruleta de nuevo, pues algunos sí quería optar por el dinero; sin embargo, finalmente optaron por dejar el corte de cabello al conocer que una de las mujeres de Gamma estaba dispuesta a asumir el riesgo.



Miryan se hizo radical cambio de look en el Desafío

El corte de cabello siempre es un castigo que altera y preocupa a los equipos, especialmente a las mujeres desafiantes. Sin embargo, este año Miryan sñaló a su equipo que ella estaba dispuesta a perder su cabello en el juego. Cabe recordar que en el Desafío cuando se aplica este castigo, normalmente se aplica a un hombre y una mujer, y en el caso de las mujeres el cabello queda extremadamente corto y no hay opción de dejarlo por los hombros.



A través de Ditu, los televidentes del Desafío lograron conocer en exclusiva quiénes fueron los primeros en arriesgarse al corte de cabello en el Rincón de los Castigos. A lo largo de la noche, la alarma sonó y fueron los hombres los que decidieron hacer un paso indoloro por la máquina de afeitar. Zambrano y Kevyn decidieron poner sus cabezas y hasta se hicieron formas con la máquina.



Sin embargo, la alarma sonó una vez más a la mañana siguiente y en esta ocasión una mujer debía asumir el castigo. Miryan colocó su cabello en manos de Rosa, su compañera, quien tomó las tijeras y empezó a cortar el cabello de la mujer por encima de los hombros. Pero un encargado de producción les indicó que todavía tenía el cabello muy largo y debían seguir con la labor.

Finalmente, a Miryan le dejaron el cabello más corto, tanto que no caía sobre su cuello, solo un poco sobre sus orejas. A diferencia de otras ocasiones, parece que la mujer no derramó lágrimas en medio del proceso y hasta quedó feliz con el resultado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL