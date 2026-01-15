La Reina del Flow 3: vea cómo revivir el tercer capítulo de la nueva temporada

La tercera temporada de La Reina del Flow sigue subiendo la intensidad y el capítulo tres dejó a los televidentes con el corazón en la mano. En este episodio, la historia profundiza en el impacto que dejó el atentado contra Yeimy Montoya, mientras la incertidumbre sobre su destino crece y sacude tanto su entorno familiar como el mundo musical que ella ayudó a construir. El capítulo muestra un punto de quiebre marcado por el dolor, las dudas y las primeras grietas en la aparente estabilidad que rodeaba a los protagonistas.

Desde los primeros minutos de La Reina del Flow 3, el episodio se mueve entre la tensión y la expectativa. Charly Flow asume un rol protagónico en medio del desconcierto que deja la ausencia de Yeimy. Las cámaras lo muestran enfrentando no solo la angustia personal por la mujer que ama, sino también la presión mediática y los comentarios que empiezan a circular alrededor del accidente. El relato pone sobre la mesa los rumores, las miradas acusadoras y las preguntas sin respuesta que comienzan a rodearlo, anticipando conflictos que marcarán el rumbo de la temporada.



Dónde ver el capítulo 3 de La Reina del Flow 3

Caracol Televisión transmite La Reina del Flow 3 en su horario habitual de las 9:30 p. m. tanto por televisión con en https://www.caracoltv.com/. Si desea repetir el capítulo de hoy, puede hacerlo a través de este enlace. Además, la plataforma Netflix lanzó la temporada en tres bloques:



Episodios 1 al 19 desde el 14 de enero.

Episodios 20 al 40 desde el 9 de febrero.

Episodios 41 al 64 en marzo.

El episodio 3 de La Reina del Flow 3 también mantiene viva la presencia de Mike Rivera, el antagonista que, incluso desde la cárcel, sigue moviendo los hilos de la historia. Aunque su aparición no domina la escena, sus acciones y planes continúan generando tensión, dejando claro que la venganza sigue siendo un motor clave de esta temporada. Cada gesto y cada silencio refuerzan la sensación de que lo peor aún está por venir.



¿Qué esperar de La Reina del Flow 3?

Tal como ha ocurrido con capítulos anteriores, revivir la historia es la excusa perfecta para no perder detalle de los giros que vienen. El tercer episodio deja pistas claras sobre los conflictos que se desarrollarán más adelante: dudas sobre el accidente, tensiones dentro de Soul&Bass, nuevos personajes que ganan protagonismo y viejas rivalidades que vuelven a encenderse.



La Reina del Flow 3 confirma, capítulo a capítulo, por qué sigue siendo una de las series más comentadas del momento. Si aún no ha visto el tercer episodio, es el momento ideal para ponerse al día, revivir cada escena y sumarse a la conversación en redes sociales, donde los fanáticos no dejan de compartir teorías, emociones y expectativas.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL