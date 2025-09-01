Shakira sorprendió enviando mensaje a su papá y con Belinda como invitada en concierto de México

Shakira está una vez más dando conciertos por Latinoamérica. La colombiana culminó el paso del 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Estados Unidos y Canadá, y ahora dará un segundo paso por Latinoamérica con un show que ha demostrado tiene algunos cambios en vestuarios, canciones e invitados. Los primeros shows en México han dado de qué hablar por todos estos nuevos detalles.

Los nuevos conciertos de Shakira en Ciudad de México están sorprendiendo a todos sus fanáticos, luego de su primer paso por la ciudad. Invitados, nuevas canciones agregadas al setlist y hasta covers de la barranquillera se han convertido en tendencia en las redes sociales, demostrando que el regreso de Shakira a Latinoamérica con este tour no significa tener el mismo espectáculo de inicios de año.



'Día de enero' ahora hace parte del setlist

'Día de enero' es, sin duda, una de las canciones más queridas por los fans de Shakira, pero no hacía parte del setlist de la primera tanda de conciertos que la colombiana dio con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Sin embargo, en algunos de los últimos conciertos, la cantante ha conmovido a los asistentes a sus shows al interpretar nuevamente este tema que a pesar de los años sigue llegando a sus corazones.

Durante el concierto número 11 de Shakira en México, la sorpresa fue doble porque no solo interpretó 'Día de enero', sino que también subió al escenario a la artista mexicana Belinda para que la interpretaran juntas. "Cómo me disfruté este concierto número 11 en Ciudad de México! Belinda, una verdadera joya y un sueño tenerla acompañándome!! Gracias a este público épico por esta noche épica!".



No ha sido la única sorpresa de la colombiana en este regreso a Latinoamérica, también llevó a Danna, otra artista mexicana, al concierto número 9 y con ella cantó su tema 'Soltera'. Belinda y Danna son amigas de Shakira de hace tiempo, celebrando con ella en Miami el lanzamiento de su álbum y convirtiéndose en parte de la manada de mujeres poderosas que Shakira ha reclutado después de su separación.

Además de los invitados, en ese país también ha sumado la interpretación de temas que antes no estaban incluidos en el setlist como 'El Jefe', el corrido con Fuerza Regida en el que le lanza algunas pullas a su exsuegro. Pero también interpretando temas musicales que no hacen parte de su discografía, pero que tienen un significado especial para ella y para los mexicanos.

En el show número 10 en México, Shakira subió a un grupo de mariachis al escenario e interpretó junto a ellos el éxito 'Sombras nada más' del artista mexicano Javier Solís. Fue un gran momento para el público mexicano que siempre recibe a Shakira con gran anhelo. Pero también un momento muy especial para ella, según contó en sus redes sociales, la canción tiene un especial significado por su papá, William Mebarak, quien ha enfrentado complicaciones de salud en los últimos años.

"Las ganas que tenía de cantarme la ranchera que más le gusta a mi papá. Como estaría feliz de verme homenajear al gran Javier Solís!", escribió la barranquillera en la publicación en la que dejó el video de su interpretación del tema del mexicano.



Shakira regresa a casa

Con este regreso Shakira recorrerá nueve países, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. La expectativa es enorme, ya se han vendido más de 800.000 entradas para esta fase, y solo en México se ha alcanzado la cifra récord de un millón de boletos.

Las próximas paradas en Latinoamérica prometen repetir —y quizá superar— la energía que ha caracterizado esta primera mitad de la gira, llevando a miles de fans a vivir una experiencia que trasciende lo musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Así quedaron las nuevas fechas de Shakira en Latinoamérica:



02 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

03 Sep — Querétaro, México — Estadio La Corregidora

06 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

07 Sep — Guadalajara, México — Estadio Akron

11 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

12 Sep — Puebla, México — Estadio Cuauhtémoc

18 Sep — Ciudad de México, México — Estadio GNP Seguros

24 Sep — Veracruz, México — Estadio Luis "El Pirata" Fuente

26 Sep — Santo Domingo, República Dominicana — Estadio Olímpico

25 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

26 Oct — Cali, Colombia — Estadio Pascual Guerrero

01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

