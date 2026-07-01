Jhonny Rivera lloró con petición de un niño en uno de sus conciertos: "Tengo un nudo en la garganta"

Los conciertos suelen ser espacios de felicidad y disfrute en los que las personas se reúnen para escuchar en vivo la música de su artista favorito y pasar momentos agradables. Sin embargo, en ocasiones existen canciones que reflejan a la perfección la tristeza o el dolor que siente una persona por alguna situación en su vida, algo que también puede verse en los eventos en vivo y que recientemente pasó en un concierto de Jhonny Rivera.

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El repertorio de Jhonny Rivera en la música popular es bastante amplio para reflejar el amor, el desamor, alegrías y tristezas profundas; por lo que en muchos de sus conciertos el artista le da la oportunidad a alguien del público que pida una canción especial que necesite o quiera escuchar en ese momento. En uno de sus conciertos más recientes, el artista vivió un momento muy emotivo con un joven fanático que encontró consuelo en una de sus canciones.



La conmovedora petición que le hizo un niño a Jhonny Rivera en pleno concierto

Los hechos ocurrieron en Ricaurte, Cundinamarca, cuando el artista le dio la oportunidad a un niño de subir al escenario con él y pedir una canción especial. Brandon, como se identificó el menor, le dijo a Jhonny Rivera al subir al escenario que ese día estaba cumpliendo años, noticia que alegró al público y al cantante.

Pero contrario a lo que muchos pensaron, Brandon no le pidió a Jhonny Rivera que por ser su día especial le cantara 'Feliz cumpleaños' o una de sus canciones felices, el niño le pidió que cantara 'El dolor de una partida', uno de los temas más emotivos del repertorio del pereirano, pues trata del duelo que se enfrenta cuando muere un ser querido. El menor quería dedicársela a su padre que está en el cielo.



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Jhonny Rivera, antes de empezar a cantar la canción, le pidió al menor que le enviara un mensaje a su padre y Brandon, con la voz entrecortada, expresó: "Que lo extraño mucho para toda la vida". El niño se quebró en llanto y abrazo a Rivera sobre el escenario, un acto que conmovió al mismo artista que confesó que él también iba a llorar.

"Me va a hacer llorar", confesó el cantante y comentó que, además, en su familia también están atravesando por un momento de duelo. "Justo murió también el abuelito de Jenny [su esposa] esta semana, pero bueno, vamos a cantar 'El dolor de una partida' porque Brandon lo pidió de regalo de cumpleaños, pero ustedes me ayudan a cantar porque tengo un nudo en la garganta".

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Tanto el público en el evento como el digital, porque el mismo Jhonny Rivera compartió el video del momento, reaccionaron celebrando la acción del cantante y destacando la valentía del pequeño. "Dios como duele esa canción"; "Yo veía a un niño extrañando a ese papá, a Jenny atrás sin poder ayudar con su voz"; "Loré mi papá también se me fue esta semana"; "Usted lloró, el niño lloró, yo lloré y todos lloramos", comentaron algunos seguidores.



Murió el abueno de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera

Tal y como lo contó Jhonny Rivera en medio de su concierto, recientemente la familia de su esposa enfrentó una difícil pérdida. A través de sus redes sociales, Jenny López informó con un conmovedor mensaje que su abuelo, una de las personas más importantes de su entorno familiar, falleció.

López compartió varias fotografías en las que aparecía su abuelo, especialmente algunas de su boda con Jhonny Rivera, un importante momento de su vida en el que el hombre los acompañó. "Adiós, abuelito de mi alma. Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso. Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso", escribió la cantante.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co