¿Quién es Wagner Moura, el actor brasileño que interpretó a Pablo Escobar y ganó un Globo de Oro?

El actor Wagner Moura hizo historia este domingo 11 de enero al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en una película de drama por su interpretación en "El agente secreto". Moura dedicó su primer galardón en la historia de estos premios "a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"'El agente secreto' es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo", agregó el actor durante su discurso de agradecimiento. Moura es considerado uno de los actores brasileños más influyentes y versátiles de su generación. Obtuvo su primera y, hasta ahora, única nominación al Globo de Oro por su papel de Pablo Escobar en la serie de televisión de Netflix "Narcos" (2015).



El triunfo en los Globos de Oro de "El agente secreto", en las categorías de mejor película internacional y mejor actor, despeja su camino hacia los Óscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve cómo podría repetir el triunfo del año pasado de "Aún estoy aquí". La cinta protagonizada por Moura ya está entre los 15 filmes seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas listas cortas, que reducen el número de contendientes en algunas categorías, en una criba previa a las nominaciones que se anunciarán el día 22 de enero.



Lea: Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otras", la gran ganadora



¿Quién es Wagner Moura?

El actor brasileño Wagner Moura nació en Salvador de Bahía, estado de Bahía, en Brasil, el 27 de junio de 1976. "La carrera cinematográfica de Moura despegó tras protagonizar 'Behind the Sun' (2001) de Walter Salles. Posteriormente, trabajó en películas como 'The Man of the Year' (2003), 'Elite Squad' (2007), 'Elysium' de Neill Blomkamp (2013), 'Trash' (2014), 'Bald Mountain' de Heitor Dhalia, 'Praio Do Futuro' de Karim Anouz y 'VIPs'", se lee en un perfil de la página oficial de los Globos de Oro, que entrega la organización de prensa extranjera de Estados Unidos.

Publicidad

Moura alcanzó una fama más global cuando interpretó a Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos", en 2015. El rol del narcotraficante lo llevó a ser nominado como mejor actor en los Globos de Oro por primera vez en 2016. Otros créditos del actor brasileño incluyen un papel de villano en la película de animación "Puss in Boots: The Last Wish"; la película biográfica "Sergio", dirigida por Greg Barker; "The Gray Man" de los hermanos Russo; "Wasp Network", dirigida por Olivier Assayas; y "Guerra Civil" de Alex Garland.

"Su película de 2007, 'Elite Squad', fue un éxito mundial, y su secuela de 2010, 'Elite Squad 2: The Enemy Within', encabezó la taquilla en su Brasil natal (...) En televisión, además de 'Narcos', protagonizó junto a Brian Tyree Henry la serie 'Dope Thief' de AppleTV+, dirigida y producida por Ridley Scott; tuvo un papel como invitado en 'Mr. & Mrs. Smith' de AppleTV+; protagonizó junto a Elisabeth Moss la serie 'Shining Girls'; y participó en la telenovela 'Paraíso Tropical' (2007)", agregan en el texto.

Publicidad

El actor debutó como director con la película "Marighella", que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín de 2019 y narra la lucha del político y activista brasileño Carlos Marighella. Moura también dirigirá y protagonizará la cinta "Last Night at The Lobster" junto a Elisabeth Moss y Brian Tyree Henry. El actor brasileño y su esposa, la fotógrafa Sandra Delgado, viven en Los Ángeles, California, con sus tres hijos.

Lea: Películas que marcaron el 2025: "Un poeta", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y más



¿De qué se trata "El agente secreto" y cuándo se estrena en salas de cine?

En la película "El agente secreto", Wagner Moura interpreta a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba. Ambientada en el Brasil de 1977, la cinta de suspenso histórico, escrita y dirigida por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, recibió elogios en el Festival de Cannes, además del galardón a mejor actor por su interpretación.

Tanto "El agente secreto" como Moura siguen la estela de su predecesora "Aún estoy aquí", el drama con el que Fernanda Torres logró el Globo de Oro a mejor actriz de drama, mientras que la cinta se alzó con el premios Óscar a mejor película internacional. La película protagonizada por Moura tiene programado su estreno en salas de cine de Colombia y otros países de Latinoamérica en el mes de febrero.