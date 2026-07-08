Justin Bieber y otros artistas se unen a Shakira, Madonna y BTS para el show en la final del Mundial

La final de la Copa Mundo 2026 se acerca y los preparativos para este importante evento se siguen llevando a cabo. Este miércoles 8 de julio se anunció que nuevos artistas harán parte del primer show del mediotiempo del evento en la historia el próximo 19 de julio, espectáculo para el que ya fueron confirmados artistas de reconocimiento mundial como Shakira, BTS y Madonna.



¿Quiénes son los nuevos artistas confirmados?

Uno de los primeros confirmados en el nuevo anuncio fue el cantante canadiense Justin Bieber, quien se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Coldplay, la FIFA World Cup y el Global Citizen, cuyo objetivo es acabar con la pobreza extrema.

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Además del canadiense, en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, también actuarán ese día en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy y el coro PS22, según informaron este miércoles. Chris Martin, de Coldplay, es el encargado de la producción de este espectáculo, el primero en una final de la Copa Mundial de Fútbol, lo que ha generado preocupación sobre la duración del descanso.

"La Copa Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo", declaró Bieber en un comunicado. El espectáculo, que también contará con personajes de 'Plaza Sésamo' y 'Los Muppets', entre ellos Kermit y Miss Piggy, "reforzando el enfoque educativo del evento", destacó el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para niños de todo el mundo durante la Copa Mundial.



Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que "no hay nada más importante que la educación: Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo".



Shakira en la final de la Copa Mundo 2026

“Para mí es un sueño volver a cantar en la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Veía la portada y decía: ‘no puedo creer que esto esté pasando otra vez’”, contó emocionada la cantante barranquillera en una entrevista exclusiva con Noticias Caracol.



También se refirió a lo que va a ser su actuación con Madonna, subrayando que será “un honor” estar al lado de la reina del pop y también de BTS. Y contó una curiosa idea que le surgió para la presentación en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio. “Quiero también que muchos niños y personas puedan bailar conmigo en la final. Se me está ocurriendo una idea: que la gente empiece a mandar sus videos bailando 'Dai Dai' y tener la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. Todo es posible”, expresó.

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Shakira ya ha extendido su invitación a varios grupos de niños alrededor del mundo para que bailen con ella su exitosa canción oficial para el Mundial 2026. La barranquillera agregó que con su canción espera apoyar la causa del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, donando el 100% de las regalías del tema musical para la educación de los niños en diferentes partes del mundo.

*Con información de EFE y AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co