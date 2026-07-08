Estos son los principales nominados en los Premios Emmy 2026: "The Pitt" y "Hacks" en la lista

El drama médico "The Pitt" y la comedia "Hacks" encabezaron el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, equivalentes a los Óscar de la televisión estadounidense. "The Pitt" acumuló 25 nominaciones, incluida una para mejor drama, mientras que la quinta y última temporada de "Hacks" obtuvo 24, una de ellas a la mejor comedia. Además, en la categoría de miniseries, "Bronca" dominó con 16 nominaciones.

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Una suerte de cruce entre "ER: Sala de emergencias" y "24", "The Pitt" ya había sido coronada como mejor serie dramática el año pasado, gracias a su ritmo incansable al mostrar el día a día de la vida de médicos de urgencias de un hospital en Pittsburgh, Pennsylvania. En su segunda temporada, autoridades de inmigración llevan al hospital a una mujer herida. La serie alude a las amenazas que enfrentan las investigaciones médicas por los recortes de presupuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Noah Wyle, quien alcanzó la fama por su papel en "ER", compite de nuevo como el favorito a mejor actor, premio que ya recibió en 2025 por su interpretación en "The Pitt". Pero la hegemonía del drama médico podría ser desafiada por "Pluribus", que obtuvo 18 nominaciones. Creada por Vince Gilligan, detrás de "Breaking Bad", la serie de Apple TV sigue a una novelista misántropa que es inmune a un virus que ha dejado a la humanidad completamente dichosa y satisfecha.



Ya galardonada con un Globo de Oro en enero, su actriz principal, Rhea Seehorn, suena como firme candidata al Emmy a la mejor actriz. Los otros competidores para mejor drama son la serie de suspenso político "La diplomática" de Keri Russell, la serie de espías "Caballos lentos", y la precuela de "Juego de tronos", "El caballero de los Siete Reinos".



Competencia se divide entre "Hacks" y "Widow's Bay"

En el campo de la comedia, la competición se divide entre una veterana favorita y una recién llegada. "Hacks", la historia de una comediante que intenta revivir su carrera con ayuda de su asistente milenial, lidera con 24 nominaciones.

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La estrella de la serie, Jean Smart, ya ha ganado cuatro Emmys por su interpretación de Deborah Vance y fue nominada de nuevo. Su coestrella Hannah Einbinder ganó su primer Emmy el año pasado.

Le sigue de cerca la nueva serie de horror y comedia de Apple Tv, "La maldición de Widow's Bay", con 19 nominaciones. En el apartado de comedia se espera una competencia feroz, con "Terapia sin filtro" de Apple TV, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford como psiquiatras, y la temporada final de "El Oso", una sátira en el mundo gastronómico de Chicago.

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"El Oso" ha conseguido 21 premios Emmy en años anteriores, incluido dos para su protagonista, Jeremy Allen White, aunque este año no fue nominado. Entre las nominadas a mejor miniseries están "Bronca" y "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette". Esta última atrajo una gran atención con su repaso del noviazgo de la pareja y sus muertes prematuras, pero solo obtuvo seis nominaciones.

"Bronca", de Netflix, es protagonizada por Oscar Isaac y Carey Mulligan en su segunda entrega, y sigue la explosiva dinámica entre dos parejas.

La gala será el 14 de septiembre en Los Ángeles y será presentada por la veterana estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", Mariska Hargitay.

AFP