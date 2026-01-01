Capítulo final de Stranger Things: así reaccionaron fanáticos con el desenlace (alerta de spoilers)

El 31 de diciembre de 2025 pasará a la historia como el día en que los millones de fanáticos en el mundo presenciaron en vivo, a través de Netflix, el final de una de las series más exitosas de la plataforma de streaming, Stranger Things.

A lo largo de cinco temporadas, que empezaron a grabarse en 2016, la audiencia quedó atrapada en la historia de un grupo de niños que juega Calabozos y Dragones en el sótano de la casa de uno de ellos y que se ven enfrentados a luchar con criaturas sobrenaturales y lo que creían era un universo paralelo.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, rindieron homenaje a películas de la década de 1980 como ‘E.T., el extraterrestre’, ‘It’, ‘Los Goonies’, ‘Volver al futuro’ y ‘Los Cazafantasmas’, entre otras.



Steve Harrington

El personaje, interpretado por el también músico Djo y/o Joe Keery estaba destinado a desaparecer en la primera temporada, pero el carácter que el joven actor le dio a este hizo que el público quisiera verlo en cada capítulo y, sobre todo, a salvo de los demogorgones y Vecna.



Una escena del volumen 2 en la última temporada hizo temer lo peor, que él, Dustin o ambos murieran cuando se dijeron mutuamente: “Si tú mueres, yo muero”. Hasta la actriz Victoria Ruffo hizo una publicidad para Netflix en la que oraba llorando para que Steve no tuviera un final trágico.



Los fanáticos temieron lo peor cuando, poco después de empezar el capítulo final de Stranger Things, Steve resbaló de la torre de la estación de radio y cayó. La pantalla se fue a negro.



Kali o 008

No es claro si logró convencer a Eleven de permanecer en el Upside Down mientras era destruido.



Dustin Henderson

En la graduación (Gaten Matarazzo) dio el discurso y rindió tributo a su amigo Eddie diciendo lo que su amigo fallecido pensaba decir cuando obtuviera su diploma y dejara la secundaria.



Will Byers

El personaje de Noah Schnapp tuvo un cambio en la última temporada que hizo que todos los fanáticos lo amaran. No solo reveló su secreto, sino que se convirtió en parte esencial para combatir a Vecna gracias a su conexión con la colmena.



Lucas y Max

‘Running Up That Hill’, de Kate Bush, fue el éxito de 1985 que no dejó de sonar mientras esta pareja (Sadie Sink y Caleb McLaughlin) intentaba reencontrarse en el mundo real. Juntos y separados ayudaron a que los demás pudieran cumplir su misión.



Joyce y Hopper

Los padres de Will y Eleven (Winona Ryder y David Harbour) no dejaron solos a los jóvenes y en el último episodio mostraron facetas desconocidas. Ella se convirtió en la madre osa que hace lo que sea por defender a sus cachorros y él dejó que su hija viera un lado desconocido.



Eleven y Mike

Todo hacía creer que este amor triunfaría tras vencer a los demogorgones, pero la doctora Kay, interpretada por Linda Hamilton (Sarah Connor en ‘Terminator’), demostró ser más peligrosa que los mismos monstruos del Upside Down, amenazando la unión de Eleven (Millie Bobby Brown) y de Mike (Finn Wolfhard).

En la escena final de Stranger Things, en la que Max, Lucas, Dustin, Will y Mike guardan en el sótano sus cuadernos con las estrategias de Calabozos y Dragones, los personajes lloran. Pero en realidad, los fanáticos creen que son los actores los que despiden con lágrimas una historia que catapultó sus carreras en la industria del cine y la televisión.



Vecna

Interpretado por Jamie Campbell Bower, no logra vencer su miedo como sí lo logran los niños a los que ha despreciado. Esa será su condena. Su final se da en las manos de uno de los protagonistas menos esperados. (Lea también: ¿Qué tan fanático (a) es de Stranger Things? Trivia para demostrar su conocimiento)



Lo que sigue tras el final de Stranger Things

La serie ha dado el salto a los escenarios del West End londinense y de Broadway con la obra ‘Stranger Things: The First Shadow’, una precuela, ambientada en 1959, que explora los orígenes de Henry Creel antes de transformarse en Vecna.

Netflix ha anunciado para 2026 una serie animada ambientada entre las temporadas 2 y 3, que buscará recuperar el ambiente de los "dibujos animados de los sábados por la mañana", como ‘Transformers’ o ‘Cazafantasmas’.

La plataforma también apuesta por novelas en torno a personajes secundarios, como la hermana mayor de Mike, Nancy Wheeler, o el amigo de Dustin, Eddie Munson (Joseph Quinn).

