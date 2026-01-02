En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Carolina Soto y Cuervo vivieron travesía por Tanzania viendo a tortugas centenarias

Carolina Soto y Cuervo vivieron travesía por Tanzania viendo a tortugas centenarias

La presentadora y el humorista vivieron grandes momentos viendo a las tortugas que habitan en Isla Prisión, en Tanzania.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Cuervo y Caro Soto
Foto: Caracol Televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad