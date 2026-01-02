Carolina Soto y Cuervo vivieron travesía por Tanzania viendo a tortugas centenarias

La nueva temporada de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' ha transportado a los televidentes a rincones exóticos del planeta, pero pocos destinos han sido tan fascinantes y divertidos como el recorrido de la presentadora Carolina Soto y el humorista Leonardo Cuervo por las tierras de Tanzania. En una mezcla de aventura, choque cultural y humor picante, esta dupla logró cautivar a la audiencia mientras exploraban la majestuosidad de la fauna africana y la calidez de su gente.



El viaje de Caro Soto y Cuervo

La experiencia comenzó con el pie derecho —y mucho humor— cuando Cuervo sorprendió a Carolina con el transporte del día. Aunque ella esperaba un yate de lujo, se encontró con una pequeña barca tradicional, la cual el humorista defendió como una embarcación de "cinco estrellas" debido a que estaba entapetada con retazos de tela. A pesar de las dudas iniciales de Soto y el temor de que Cuervo repitiera episodios de mareo pasados, ambos se embarcaron hacia lo que se conoce como Isla Tortuga o Isla Prisión.

Este santuario tiene una historia particular: lo que hoy es un refugio para la biodiversidad, comenzó con un regalo de solo cuatro tortugas que un sultán hizo en el pasado. Con el tiempo, la población creció hasta albergar a 184 ejemplares en la actualidad. Las fuentes señalan que estos animales, que originalmente vivían en un palacio, fueron trasladados a esta isla que hoy es un paraíso para los visitantes.

Al llegar, la magnitud de las tortugas dejó a la pareja sin palabras. Según los relatos de los protagonistas en las fuentes, estos ejemplares pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Uno de los detalles que más llamó la atención de los viajeros fue que las tortugas tienen su edad pintada en el caparazón.



Durante el recorrido, Soto y Cuervo interactuaron con tortugas de diversas edades: desde ejemplares jóvenes hasta imponentes criaturas de 100 años. Incluso, entre bromas y asombro, mencionaron haber visto una que supuestamente alcanzaba una edad astronómica, destacando que estos animales son seres hermosos y pacíficos que viven entre 120 y 170 años en condiciones normales.



Carolina no perdió la oportunidad de acariciarlas, resaltando la belleza de sus ojos y su naturaleza vegetariana, mientras Cuervo aprovechaba para lanzar sus acostumbrados dardos humorísticos sobre la edad de su compañera.



¿Quién es Leonardo ‘Leo’ Cuervo?

Para quienes se preguntan por la identidad del carismático compañero de Carolina Soto, se trata de Leonardo Cuervo, un destacado humorista y trovador paisa. Su trayectoria en el entretenimiento colombiano es sólida, siendo un integrante reconocido del elenco de "Sábados Felices" y colaborador en medios radiales como "El Klub" de La Kalle.

Cuervo es ampliamente respetado en el ámbito de la improvisación, ostentando títulos como "Rey Nacional de la Trova" y "Rey de la Trova Picante" en eventos de gran relevancia como el Festival de la Trova de Medellín. Su capacidad para crear versos ingeniosos y pícaros en el acto es su mayor sello distintivo.

Curiosamente, su llegada a las cámaras de "La Vuelta al Mundo en 80 Risas" no fue fortuita; el humorista ya había trabajado en el programa anteriormente como libretista, soñando con el momento de estar frente a las cámaras. Según las fuentes, Cuervo describe a Carolina Soto no solo como una gran profesional, sino como alguien con un instinto maternal, afirmando que durante el viaje ella fue "como una tía" que siempre estuvo pendiente de cuidarlo y de los detalles logísticos, especialmente ante el reto que supuso el idioma inglés para él.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.