La pequeña que se robó el corazón de los tres jurados en A Otro Nivel

En A Otro Nivel no solo brillan los participantes que cada noche se suben al ascensor del formato para sorprender a los jurados, sino también los familiares que los acompañan y alientan en este sueño. Durante el tercer capítulo del reality, una pequeña niña emocionó a los jurados y al público con sus declaraciones.

Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco quedaron atrapados con la voz de Luna Valeria, una joven participante del municipio de Fusagasugá que derrochó talento y personalidad en el escenario. La joven intérprete de música popular logró subir el ascensor y entrar a la competencia al cantar con su estilo un tema de Darío Gómez.

Cuando terminó su audición, la joven se quebró en llanto y los jurados permitieron que su familia saliera inmediatamente a saludarla. Luna Valeria agradeció a los cantantes por la oportunidad y los escuchó detenidamente para tener en cuenta los consejos que le dieron para próximas presentaciones y para avanzar más en la competencia.



Hermana de participante de A Otro Nivel conmovió a los jurados

Mientras esto ocurría, frente a Luna se ubicó una pequeña niña que llamó la atención de los jurados. Pipe Peláez preguntó su nombre y por qué se veía tan emocionada. La participante contestó que se trataba de su hermana menor, Mía.



"Es que siento una presión en el pecho, todos estamos felices porque oprimieron los botones, mi corazón está latiendo de felicidad", expresó entre lágrimas la niña, lo que conmovió bastante a los jurados. En ese momento, los tres se levantaron de sus sillas y fueron a darle un abrazo.



El momento no quedó ahí, Mía sorprendió aún más al jurado peruano Gian Marco al pedirle una canción. "Gian, me dijeron que tú cantas muy lindo, me dijo mi mamá y mi tía. ¿Me puedes cantar una canción?", le pidió al cantautor, quien quedó bastante conmovido con la petición de la niña. El artista le interpretó uno de sus temas más conocidos, 'Te mentiría'.

Sus compañeros de mesa lo aplaudieron y elogiaron su capacidad para cantar en un momento tan conmovedor. Gian Marco se tomó un momento para hacer una importante reflexión sobre el papel de los músicos y cómo sus canciones se transforman cuando el público se apropia de ellas.

"Les voy a ser muy sincero. Cuando uno hace una canción, y todos lo sabemos, y esa canción traspasa fronteras ya es bonito, pero cuando vienes a otro país como este, que yo quiero tanto, y una niñita así porque su familia le cuenta la conoce. Hay una frase que siempre se me queda es que el destino de una canción siempre es la gente, no importa quién la cantó, el destino de una canción siempre va a ser el público", aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTAS DIGITAL