ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Él es Leonardo cuervo, el humorista que está con Carolina Soto en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Él es Leonardo cuervo, el humorista que está con Carolina Soto en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Leonardo Cuervo se suma a la aventura internacional de La vuelta al mundo en 80 risas, llevando su humor improvisado a destinos como Sudáfrica y Tanzania junto a Carolina Soto.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de dic, 2025
Él es Leonardo cuervo, el humorista que está con Carolina Soto en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
El humorista que está con Carolina Soto en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' -
Instagram: @cuervosoyyo - Caracol Televisión

