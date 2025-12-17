Él es Leonardo cuervo, el humorista que está con Carolina Soto en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Como ya es costumbre para esta época del año, uno de los programas de humor más queridos por los colombianos regresa a las pantallas del Canal Caracol. 'La vuelta al mundo en 80 risas', que ya se encuentra al aire en su más reciente edición, vuelve a cautivar al público con una mezcla de viajes, culturas y comedia, esta vez con nuevas duplas que prometen risas y momentos memorables. Entre ellas se destaca la conformada por Carolina Soto y Leonardo Cuervo, un humorista que poco a poco se ha ganado la atención de los televidentes.



Leonardo Cuervo, conocido artísticamente como ‘Leo’ Cuervo, es un trovador y humorista paisa que ha construido una sólida trayectoria en el mundo de la comedia improvisada. Su rostro no es ajeno para quienes siguen Sábados felices, programa en el que ha logrado conectar con el público gracias a su rapidez mental, su picardía y su capacidad para convertir cualquier situación en un verso cargado de humor. Sin embargo, su historia artística va mucho más allá de la televisión.

Nacido en Antioquia, Leo Cuervo encontró en la trova una forma de expresión natural. Desde sus 8 años comenzó a trabajar en una carpintería, y desde muy joven comenzó a participar en festivales locales, donde su talento para improvisar versos ingeniosos lo llevó a destacarse rápidamente. Con el paso de los años, su nombre empezó a sonar con fuerza en los eventos más importantes del género, logrando reconocimientos como el de Rey Nacional de la Trova y Rey de la Trova Picante, títulos que lo han consolidado como una de las figuras más representativas de esta tradición cultural paisa.

Su paso por la radio también ha sido clave en su carrera. Ha tenido una destacada participación en El Klub, el programa matutino de La Kalle, un espacio de entretenimiento y humor que le permitió ampliar su público y adaptarse a diferentes formatos.



Además, en redes sociales comparte su talento a través de trovas acompañadas de instrumentos y rimas simpáticas que abordan situaciones cotidianas, manteniendo un estilo auténtico y cercano. Esta faceta digital ha sido ampliamente destacada por sus seguidores, quienes resaltan su creatividad, humor crítico y lo describen como un artista con un talento excepcional.



Esa versatilidad es la que hoy lo lleva a enfrentar uno de los mayores retos de su carrera, viajar por el mundo y hacer reír desde escenarios completamente ajenos a su cotidianidad.

En La vuelta al mundo en 80 risas ,'Leo' Cuervo comparte viaje con Carolina Soto, presentadora con amplia experiencia en televisión, quien por primera vez llega al formato para juntos recorrer destinos como Sudáfrica y Tanzania, países que se convierten en el telón de fondo para una aventura marcada por el choque cultural, la convivencia y, por supuesto, el humor. La relación entre ambos ha llamado la atención de los televidentes, especialmente por ser "una pareja dispareja", pues son muy diferentes, pero han mostrado tener una complicidad autentica que ha conectado con el público

Para Carolina Soto, esta experiencia también ha significado salir de su zona de confort. Acostumbrada a otros formatos televisivos como Día a Día, el programa le permitió mostrarse desde una faceta más espontánea y humana, conectando con realidades muy distintas a las habituales. La presentadora ha destacado que conocer nuevas culturas y compartirlas con el público deja enseñanzas profundas, tanto personales como profesionales.

¿Cuáles son las otras parejas de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

Carolina Cruz y Suso el Paspi

Viajarán a Puerto Rico y Guatemala, llevando su humor a escenarios caribeños y centroamericanos.



Melina Ramírez y Don Jediondo

Recorrerán Europa, específicamente Croacia, Hungría y Eslovenia, con situaciones cargadas de comedia y contraste cultural.



Jhovanoty y Florencia Cassi de Argentina

Esta dupla recorrerá Colombia, pasando por Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá, mostrando el país desde una mirada humorística y turística.



Laura Tobón y Boyacoman

Tendrán como destino Asia, con paradas en Pekín y Shanghái, en China, enfrentándose a uno de los mayores choques culturales del programa.



Juan Diego Vanegas y Piroberta

Viajarán a Canadá, donde visitarán Toronto, Búfalo y las Cataratas del Niágara, combinando gastronomía, humor y aventura.

Además, Santiago Rodríguez acompaña la temporada como jefe de cabina, siendo el encargado de conectar las historias y darle ritmo a esta travesía alrededor del mundo de lunes a viernes a las 8:00 p.m., por las pantallas de Caracol Televisión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL