Clive Davis, genio musical y formador de artistas, falleció a los 94 años

El mundo de la música se encuentra en luto ante el fallecimiento de Clive Davis, el genio musical que impulsó las carreras de algunos de los nombres más importantes del mundo, como Whitney Houston, Bruce Springsteen y Santana, quien falleció este lunes 22 de junio a los 94 años.



¿De qué murió Clive Davis?

El legendario productor musical, según se ha confirmado, murió tras haber sido hospitalizado por una infección respiratoria en días pasados. Fue la familia del hombre conocido como 'el hombre de las orejas de oro' la que confirmó el fallecimiento con un emotivo comunicado enviado a CNN.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Una figura monumental cuya influencia cambió la música para siempre. El hombre que guio a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad", escribieron.



¿Quién era Clive Davis?

Nacido el 4 de abril de 1932 en Brooklyn, Davis disfrutaba de la música, pero no la veía como su futuro profesional. Abogado de formación, Davis entró en el mundo de la música como asesor legal en Columbia Records antes de pasar a la gestión y, en 1966, convertirse en presidente de la reorganizada CBS Records.

Fue un ejecutivo empático cuya experiencia trascendía géneros, demostró una habilidad excepcional para convertir el talento en oro. Aretha Franklin lo llamó en una ocasión "el mejor productor discográfico de todos los tiempos".



"Clive tiene la mentalidad de un ejecutivo bancario y la sensibilidad auditiva de un adolescente", dijo Barry Manilow, protegido de Davis y cantautor conocido por "Copacabana" y otros éxitos de música ligera. Marcó el inicio de una carrera que llegaría a definir la industria musical moderna.

Publicidad

Desde Janis Joplin hasta Earth, Wind & Fire, de Aerosmith a Billy Joel, de Patti Smith a Alicia Keys, Davis descubrió, apadrinó y catapultó a un imperio de artistas a la fama mundial, reinando durante décadas en un negocio donde la longevidad es poco común.

El cantante de Grateful Dead, Bob Weir, incluso llegó a cambiar alguna vez la letra de la canción "Jack Straw", un clásico de la banda, para rendir homenaje a Davis. "Antes tocábamos a cambio de ácido", cantaba. "Ahora tocamos para Clive. En las familias judías sin recursos, se hacía hincapié en que uno tenía que ser abogado o médico", dijo Davis en el documental "Clive Davis: La banda sonora de nuestras vidas".

Publicidad

Era estudiante de la Universidad de Nueva York cuando sufrió una tragedia personal, su madre falleció repentinamente y, al año siguiente, su padre murió. Se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard y comenzó a trabajar en un bufete de abogados de Nueva York. Su incorporación a Columbia Records, filial de CBS, como asesor legal resultó fundamental.

"No sabía nada de música. No sabía nada de lo que me esperaba", dijo Davis. "Pero aproveché esa oportunidad". Finalmente, los ejecutivos de CBS lo convencieron de cambiar la abogacía por la administración, y Davis se interesó por el floreciente mundo del folk y el rock.

Asistió al legendario Festival Pop de Monterey, una experiencia que más tarde describió como transformadora. Impresionado por Joplin y la revolución social y musical que ella encarnaba, Davis la contrató esa misma noche. Trabajó con Bob Dylan, así como con Simon and Garfunkel, convenciendo al dúo de que la suave y melódica "Bridge Over Troubled Water" podría ser un éxito radiofónico, aunque distaba mucho de los sonidos que se escuchaban en las ondas en aquel momento.

Davis le devolvió una maqueta al joven Springsteen, diciéndole que aún necesitaba un sencillo de éxito. Así que el rockero fue a la playa y compuso "Blinded by the Light" y "Spirit in the Night" en una sola noche. "Fue una buena decisión", bromeó Springsteen.

Publicidad

*Con información de AFP