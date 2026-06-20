Murió James Burrows, director detrás de Friends, Cheers y otras comedias que marcaron la televisión

La televisión estadounidense perdió a una de sus figuras más influyentes. James Burrows, reconocido por su trabajo en algunas de las comedias más exitosas de las últimas décadas y considerado, según los medios, una de las mentes creativas detrás del fenómeno de Friends, falleció a los 85 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.



Su nombre quizás no siempre estuvo frente a las cámaras, pero su huella quedó en algunas de las producciones más emblemáticas de la historia de la televisión. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Burrows dirigió más de 1.000 episodios y participó en la construcción de series que marcaron generaciones, entre ellas Cheers, Frasier, Friends, Will & Grace y The Big Bang Theory.

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La familia informó que el director murió en paz rodeado de sus seres queridos. En un mensaje exclusivo enviado a la revista People, destacó la importancia de su legado como profesional y humano.

“Celebramos la extraordinaria vida y el legado perdurable de James ‘Jimmy’ Burrows, quien falleció hoy en paz rodeado de su amada familia”, señaló el comunicado difundido por el medio antes mencionado. Asimismo, resaltó que durante más de 50 años fue “uno de los directores más influyentes y queridos de la historia de la televisión”.



¿Quién fue James Burrows?

Ganador de 11 premios Emmy y nominado en 46 ocasiones, Burrows fue considerado un referente absoluto de las comedias de situación multicámara. Su carrera en televisión comenzó dirigiendo episodios de The Mary Tyler Moore Show y The Bob Newhart Show, producciones que le permitieron abrirse camino en una industria en la que terminaría convirtiéndose en una figura indispensable.



Posteriormente dirigió series como Phyllis, Rhoda y Laverne & Shirley, consolidando un estilo propio que lo llevó a convertirse en uno de los directores más solicitados del género. Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria llegó junto a los hermanos Glen y Les Charles con la creación de Cheers, una serie que se convirtió en un fenómeno televisivo. Burrows dirigió la inmensa mayoría de los episodios emitidos entre 1982 y 1993 y obtuvo seis premios Emmy gracias a ese trabajo.



Sin embargo, para millones de espectadores en todo el mundo, su nombre está inevitablemente ligado a Friends. Burrows fue el encargado de dirigir el episodio piloto de la serie que terminó convirtiéndose en una de las producciones más populares de todos los tiempos.Asimismo, estuvo detrás de los episodios piloto de Two and a Half Men y The Big Bang Theory.

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En sus memorias publicadas en 2022 relató la impresión que le generó el elenco principal desde el primer momento. “Me enamoré de estos seis chicos en cuanto los vi”, señaló sobre los actores que posteriormente darían vida a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.

En 2006 fue incorporado al Salón de la Fama de la Televisión y, años después, recibió el primer Premio a la Trayectoria Profesional del Sindicato de Directores de Estados Unidos en la categoría de televisión.



Jennifer Aniston le dedicó un emotivo mensaje

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la actriz Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel en Friends, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a quien definió como una figura paterna.

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"Papa Burrows. Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que la gente se sintiera amada, y ahora se siente imposible poner todo ese amor en unos cuantos párrafos", expresó.

“Él nos llamó sus ‘niños’”, escribió la interprete al recordar las jornadas de grabación. También aseguró que Burrows “siempre me revisaba. Se preocupó por mí, me celebró, me enseñó, me guió y me sostuvo en los momentos más difíciles y los mejores”.

"Extraño tu voz. Extraño tu risa. Extraño tu brillantez", concluyó la actriz.

La familia de Burrows afirmó que su influencia seguirá viva a través de los artistas que inspiró, las historias que ayudó a contar y las millones de personas que disfrutaron de su trabajo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co