Bruce Willis reapareció celebrando el cumpleaños de su esposa Emma Heming: emotivo video

Desde hace varios años, las imágenes que se conocen de Bruce Willis son limitadas y están a cargo de su familia, quienes emocionan a los seguidores del actor con cada nueva actualización sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal.

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Ahora, nuevos videos e imágenes del famoso llegaron a las plataformas digitales a causa de la celebración del cumpleaños de la modelo Emma Heming, su esposa, y la celebración del Día del Padre.



Emotivo video de Bruce Willis en cumpleaños de su esposa

Como se sabe, hace algún tiempo el actor dejó de vivir en la casa familiar, pues su círculo decidió trasladarlo a una casa de reposo donde recibiría las atenciones necesarias para el estado de su enfermedad, que ha afectado su manera de entender el mundo y sus habilidades comunicativas. Pero cada tanto sus hijas y esposa acuden a visitarlo y dan nuevos reportes de su estado.

El pasado 18 de junio, Emma Heming cumplió sus 50 años y, para celebrar, Bruce Willis estuvo acompañándola. La celebración se hizo viral en redes sociales, pues la modelo y actriz publicó un video y una foto en la que se evidenció cómo se encuentra el actor que ahora presume una barba blanca.



En la grabación se puede ver a Willis, de 71 años, divirtiéndose junto a su familia al utilizar bombas de helio para modificar su voz y cantarle el 'Feliz cumpleaños' a su esposa. El hombre interpreta y baila la canción muy animado frente a todos, haciendo reír a sus hijas más pequeñas.



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"Hoy cumplo 50 años y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que trae consigo. Mis cuarenta fueron años difíciles, pero me siento orgullosa de todo lo que he logrado como esposa, madre, cuidadora y defensora de la causa", escribió Hemming en la publicación.

La famosa resaltó lo orgullosa que se siente de la labor que ha realizado estos años dándole visibilidad a la demencia frontotemporal, a sus pacientes y cuidadores a través de la experiencia personal y a través del Fondo Emma & Bruce Willis. Señaló que su deseo de cumpleaños fue seguir creando conciencia sobre la enfermedad y disfrutando de estos espacios familiares con el actor.

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"Al comenzar esta nueva etapa, mi deseo de cumpleaños es un futuro en el que las familias que enfrentan la demencia cuenten con más apoyo y recursos, sufran menos estigma y tengan motivos de sobra para mantener viva la esperanza", concluyó. La publicación llegó a miles de seguidores del actor que celebraron verlo feliz y compartiendo momentos especiales con su familia.

Pero eso no fue todo. Después de la celebración del cumpleaños de Heming, nuevas fotos del actor inundaron las redes sociales por la llegada del Día del Padre, donde nuevamente Emma le dio un reconocimiento público al recordado protagonista de 'Duro de matar'. "Feliz día del padre a todos los padres que hacen sentir a sus hijos a salvo, amados y completamente a gusto en su presencia y en sus brazos. Igual que nuestro Bruce", escribió la esposa del famoso.

No solo Heming se encargó de este reconocimiento público a Willis, sino también la famosa actriz Demi Moore, exesposa del actor y madre de sus hijas mayores. Moore posteó algunas imágenes de Bruce cargando a sus bebés y escribió: “Generaciones de amor. Hoy celebramos nuestro increíble BW. Enviamos amor a todos los padres, hoy y siempre”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co