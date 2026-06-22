Fredy Guarín y Andreina Fiallo, juntos de nuevo: así confirmaron su reconciliación

Luego de algunas semanas de rumores, Fredy Guarín y Andreina Fiallo confirmaron en redes sociales que están juntos nuevamente. Una foto de la pareja en una cena, acompañados por Radamel Falcao y Lorelei Tarón, puso punto final a los chismes y evidenció la reconciliación entre la empresaria y el futbolista.

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El 21 de junio, la foto se publicó en los perfiles de Guarín y Fiallo con el texto: "Reencuentros que llenan el corazón". El exfutbolista, por su parte, escribió con contundencia en los comentarios: "Dios es demasiado bueno. I love". La publicación inmediatamente se hizo viral en las redes sociales, donde los seguidores de ambos celebraron que la pareja se esté dando una nueva oportunidad para su vínculo.

En la publicación resaltaron comentarios como el de Falcao, quien indicó que "No resisto tanta alegría" y el de Lorelei Tarón reaccionando con "Auyyyyyy los queremoooooos viva el amor".



La historia de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Desde los inicios de su carrera como futbolista profesional colombiano, Fredy Guarín ha sido reconocido por estar rodeado de bellas mujeres. Cuando jugaba para el equipo Envigado inició una relación con la reconocida modelo venezolana Andreina Fiallo, con quien estuvo casado por 14 años.



Fiallo estuvo en la vida de Fredy Guarín cuando el deportista empezaba a brillar en el fútbol nacional y a atraer las miradas en terrenos internacionales. El matrimonio avanzó rápidamente y fruto de él nacieron Daniel y Danna, con seis años de diferencia.

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Aunque la pareja parecía tener una gran relación, entre 2016 y 2017 decidieron separarse tras casi 15 años juntos. Los rumores en ese entonces indicaron que Andreina Fiallo le habría pedido el divorcio al futbolista por una infidelidad, tema que no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes.

La separación coincidió con la llegada del deportista al fútbol profesional en China. Estando en ese país Fredy Guarín confirmó su nueva relación amorosa con la modelo y presentadora paisa Sara Uribe, juntos enfrentaron las críticas y señalamientos por infidelidad que vinieron al hacer público su amor.

Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo y sus dos hijos - Tomada de Instagram.

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Tras una década de su separación, la celebración de los 15 años de la hija de la pareja despertó algunos rumores en las redes sociales. Fredy Guarín y Andreina Fiallo compartieron emocionados las fotos de la fiesta de quinceañera de su hija Danna, pero más allá del vestido y el festejo, a los seguidores de ambos llamó la atención la cercanía que se notaba entre ellos.

Sumado a esto, en las redes sociales no pasaron desapercibidas las interacciones entre los dos, pues se volvieron a seguir, se daban 'me gusta' en las publicaciones, lo que encendía los rumores. Finalmente llegó la confirmación con la más reciente publicación de la pareja, demostrando que 10 años después deciden continuar con su relación.

"La foto esperada por medio Colombia"; "La foto que alegra a los colombianos"; "Hermosa restauración de una hermosa familia y un hermoso matrimonio"; "Tu lugar, tu familia, tu esposo, tus hijos"; "Como debió ser siempre"; "Los que conocemos esta pareja desde tiempos inmemoriales. Sabemos lo que significa esta foto"; "Dios restaura y hace de lo imposible lo posible", se lee en muchos de los comentarios a la foto.

¿Cuántos hijos tiene Fredy Guarín?

Fredy Guarín, a sus 39 años, tiene tres hijos fruto de dos relaciones diferentes. Daniel, Danna y Jacobo son los hijos que el exfutbolista de la Selección Colombia y Millonarios F. C. tuvo en pasadas relaciones que, desafortunadamente, no funcionaron para el boyacense, pero esto no lo ha alejado de sus herederos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co