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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / C. Tangana se estrena como director de cine con "La guitarra flamenca de Yerai Cortés"

C. Tangana se estrena como director de cine con "La guitarra flamenca de Yerai Cortés"

Ya está en salas de cine de Colombia el debut cinematográfico del músico español C. Tangana. Conozca de qué se trata el documental "La guitarra flamenca de Yerai Cortés".

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de jun, 2026
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C. Tangana se estrena como director de cine con "La guitarra flamenca de Yerai Cortés"
El documental, centrado en Yerai Cortés, es dirigido por C. Tangana.
Cortesía: Sí hay cine

El rapero y compositor español Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, estrena su primera película como director. Se trata del documental "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", "un viaje íntimo atravesado por el sonido de un guitarrista prodigioso y el dolor de un secreto familiar exorcizado por el poder de la música flamenca", según se lee en un comunicado.

La película "explora la vida, la música y la historia personal de uno de los guitarristas más fascinantes del flamenco contemporáneo. Lo que comienza como el retrato de un artista excepcional, pronto se transforma en una investigación profundamente humana sobre la memoria, la familia y las heridas que atraviesan generaciones".

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C. Tangana se sienta en la silla de director y logra llevar su documental hasta el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los más importantes festivales de cine de Europa y el mundo. "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" inauguró la sección New Directors y recibió una Mención Especial del jurado. "Se ha consolidado como uno de los documentales musicales más destacados del año, obteniendo dos Premios Goya: a Mejor Documental y a Mejor Canción Original por 'Los Almendros'. También participó en festivales internacionales como el de Rotterdam y recibió nominaciones a los Premios Platino y del Círculo de Escritores Cinematográficos de España", agregaron sobre la cinta.

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La película se centra en el guitarrista y compositor Yerai Cortés, nacido en Alicante y considerado una de las voces más innovadoras del flamenco actual. "Formado en los tablaos más importantes de España, ha colaborado con figuras como Farruquito, Rocío Molina, Niño de Elche y el propio C. Tangana. Su estilo combina la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea que le ha permitido acercar el género a nuevas audiencias. Su primer álbum y este documental consolidan una carrera llamada a convertirse en una de las más importantes del flamenco de su generación", dieron a conocer sobre el músico.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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