Se hace público el testamento de Oliver Tree: "Mi familia no va a recibir ni un peso"

El accidente aéreo en Brasil en el que murieron el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi sigue dejando momentos desgarradores para su audiencia digital. Recientemente, la familia del músico estadounidense emitió un comunicado en el que reveló el último deseo del famoso.

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A través de una publicación de Instagram, la familia del cantante le dio una última despedida y compartió con sus seguidores los sueños que Tree había compartido con ellos. Pero en medios también se ha hecho viral una de las últimas entrevistas que dio el famoso, en la que reveló detalles de su testamento.



¿Cuál fue el último deseo de Oliver Tree?

“Descanse en paz Oliver Tree Nickell. 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre″, indicaron en el posteo en el que realizaron una galería de la vida del artista con fotos de su infancia. La familia agradeció a todos aquellos que se han manifestado con amor y apoyo en este momento difícil para ellos.

También destacaron que el cuerpo de Oliver Tree ya se encuentra en su casa en California, "donde finalmente puede descansar", y anunciaron la creación de la fundación ‘La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios’, el último deseo del cantante.



Detallaron que la fundación para 'niños genios' era un sueño que el cantante compartía con orgullo en diferentes conversaciones y que dejó plasmado en su testamento. "Esto es algo que Oliver había armado antes de su muerte, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo dé fruto para que más alegría, amor y arte puedan propagarse por el mundo, ese fue su último deseo", concluyeron.



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"Mi familia no va a recibir ni un peso"

Curiosamente, Oliver Tree ya había revelado detalles de su testamento en una reciente entrevista. Nadie imaginaba lo que iba a pasar, ni había sospechas de una muerte temprana del artista de 32 años, pero en medio de un diálogo en el podcast Zach Sang Show, le preguntaron si tenía planeado lo que pasaría con su patrimonio en caso de morir.

"Cuando muera, en mi testamento, cuando fallezca, nadie de mi familia va a recibir ni un peso. Si tengo mujer o hijos, o lo que sea, no van a recibir ni un peso“, dijo de manera contundente, y procedió a explicar a detalle por qué no dejaría dinero a su núcleo familiar.

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Oliver Tree destacó que no estaba dispuesto a que sus hijos nacieran en "cuna de oro", pero que estaba totalmente comprometido a darles una buena educación. "No van a darlo todo por sentado solo porque ‘mi padre trabajó en algunas cosas en los años 2000'", planteó.

Así las cosas, el cantante estadounidense reveló lo que ahora, tras su trágica partida, ha sido confirmado por su familia. Todo su patrimonio y las ganancias que genere su música tras su muerte será destinado al apoyo de artistas emergentes por medio de becas de su fundación 'Dr. Oliver Tree para bebés genios', la cual su familia se encargará de constituir.

"Básicamente, se financia con los ingresos generados por mi música; eso sería lo principal, pero también hay espacio para otros… porque cuando muera, mi arte seguirá generando ingresos y probablemente valga más de lo que vale ahora. La gente acabará apreciando mis estúpidos vídeos y mis estúpidas canciones. Es entonces cuando la gente aprecia las cosas, cuando ya no estás ahí", concluyó el artista.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co