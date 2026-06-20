Dua Lipa revela fotos inéditas de su boda con Callum Turner en una exclusiva fiesta en Italia

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner finalmente revelaron los detalles de una de las bodas más comentadas de 2026, una celebración que tuvo lugar en Sicilia y que durante semanas estuvo marcada por el hermetismo. Fue la propia artista quien, a través de sus redes sociales, compartió las primeras imágenes oficiales del enlace, confirmando cómo se desarrolló el evento que reunió a familiares, amigos y figuras del entretenimiento.



Dua Lipa y Callum Turner se casaron por lo civil el 31 de mayo

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Aunque la gran celebración ocurrió en Italia, la historia del matrimonio comenzó días antes. La pareja se casó por lo civil el 31 de mayo de 2026 en el ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, en una ceremonia íntima con un círculo reducido de invitados. Esa decisión permitió a los recién casados dividir el evento en dos momentos: uno privado y otro más amplio, pensado como una reunión social con invitados de distintas partes del mundo.

El segundo capítulo se vivió durante el primer fin de semana de junio en Sicilia, donde organizaron una celebración que se extendió durante varios días. El lugar elegido fue Villa Valguarnera, una histórica residencia barroca ubicada en Bagheria, a las afueras de Palermo, conocida por sus jardines y su arquitectura del siglo XVIII. El lugar fue reservado en exclusiva para la ocasión y se convirtió en el escenario principal del evento.



Según la revista USMagazine y Cosmopolitan, las celebraciones comenzaron con un cóctel de bienvenida en la Galería de Arte Moderno de Palermo, cerrada especialmente para los invitados. Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la villa, donde se desarrolló la ceremonia principal al aire libre, rodeada de paisaje mediterráneo y con vista a los jardines de la propiedad.



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El enfoque del evento combinó momentos formales con otros más relajados. Las imágenes compartidas por la cantante muestran escenas espontáneas: brindis con champán, baile entre invitados y recorridos por los jardines. Este estilo menos rígido fue una de las características de la celebración, que buscó priorizar la experiencia de los asistentes sobre la formalidad tradicional de una boda.



El vestido que usó Dua Lipa en su boda

Uno de los aspectos más comentados fue el vestuario. Para la ceremonia en Sicilia, Dua Lipa eligió un vestido de alta costura de Chanel, confeccionado artesanalmente con miles de detalles, entre plumas y bordados. El diseño incluía un velo largo y una silueta ajustada, mientras que Turner optó por un clásico esmoquin, manteniendo una estética sobria.

La lista de invitados también generó interés. Según la prensa internacional, entre los asistentes destacaron figuras de la música, la moda y el cine como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace y Joe Alwyn, entre otros. Durante la recepción, Elton John interpretó “Your Song” para los recién casados, uno de los momentos más reseñados de la noche.

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En cuanto a la organización, los novios planearon el fin de semana como una experiencia completa para sus invitados, con actividades, cenas y eventos en distintos puntos de Palermo. El menú habría incluido gastronomía local siciliana y la celebración se extendió con música en vivo, baile y espectáculos, incluyendo fuegos artificiales al cierre de la jornada principal.

ÁNGELA URREA PARRA

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