Colombia brilla en los nominados a los Latin Gammy 2025: Karol G, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda

La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a la 26a entrega anual del Latin Grammy, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina. Bad Bunny se convirtió en el artista más nominado con 12 menciones y Colombia también tuvo una importante representación gracias a artistas como Karol G, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este año, la categoría Álbum del Año cuenta con un grupo excepcional de creadores en una variedad de géneros los cuales reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

Además, este año se agregaron una nueva área (Medios Visuales) y dos categorías (Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces) al Proceso de Premiación de los Latin Grammys.



'Bogotá', el álbum y canción homónima de Andrés Cepeda apareció en la categoría canción del año, mejor canción pop, mejor álbum de pop tradicional. Otros colombianos como Beéle, Mike Bahía, Elsa y Elmar, Puerto Candelaria, Fonseca, Morat, Diamante Eléctrico, Monsieur Periné y Maluma.

Publicidad

Karol G con 'Si antes te hubiera conocido' también apareció en canción del año y grabación del año. También Shakira figuró en mejor canción pop con 'Soltera', misma categoría en la que también se mencionó a Camilo con su tema 'Querida Yo' junto a Yamif Sadie. En la categoría de mejor álbum cumbia/vallenato figuraron Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella con 'El Último Baile'.



Lista completa de nominados al Latin Grammy

Álbum del Año



Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León - “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa Nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú”

Canción del Año



Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker - “Veludo Marrom”

Mon Laferte - “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Grabación del año



Alejandro Sanz - “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Karol G - “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara”

Mejor Nuevo Artista



Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor Canción Pop



Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El Día del Amigo”

Nicole Zignago - “Te Quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida Yo”

Mejor Álbum de Música Urbana



Bad Bunny - “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana - “Underwater”

Nicki Nicole - “Naiki”

Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel - “Elyte”

Mejor Interpretación de Reggaetón



Bad Bunny - “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton Malandro”

Mejor Álbum de Salsa



Gilberto Santa Rosa - “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”

Issac Delgado - “Mira Como Vengo”

José Alberto “El Canario” - “Big Swing”

Los Hermanos Rosario - “Infinito Positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías”

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato



Checo Acosta - “Son 30”

Karen Lizarazo - “De Amor Nadie Se Muere”

Los Cumbia Stars - “Baila Kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El Último Baile”

Mejor Álbum de Merengue/Bachata



Alex Bueno - “El Más Completo”

Eddy Herrera - “Novato Apostador”

Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi



Christian Nodal – “¿Quién + Como Yo?”

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi Suerte Es Ser Mexicano”

Mejor Álbum de Banda



Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18”

Luis Angel “El Flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”

Mejor Álbum de Música Texana



Bobby Pulido – “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)”

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo No Te Perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El Siguiente Paso (Live Session)”

Mejor Álbum de Música Norteña



Alfredo Olivas - “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, Presente, Futuro”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Pesado – “Frente a Frente”

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina



Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea



Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”

Mejor Canción Regional



Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”

Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”

Mejor Álbum de pop contemporáneo



Aitana - “Cuarto Azul”

Alejandro Sanz - “¿Y Ahora Qué?”

Elena Rose - “En las Nubes - Con Mis Panas”

Elsa y Elmar - “Palacio”

Joaquina - “Al Romper la Burbuja”

Mejor Álbum de pop tradicional



Andrés Cepeda - “Bogotá”

Jesse & Joy - “Lo Que Nos Faltó Decir”

Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía - “Después de los 30”

Zoe Gotusso - “Cursi”

Mejor Canción de Rap/Hip Hop



Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y Tinta”

Trueno - “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana



Alleh & Yorghaki - “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny - “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La Plena (W Sound 05)”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo



Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión Óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta Candelaria”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Mejor Canción Tropical



Fonseca & Rawayana – “Venga Lo Que Venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o Nunca”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique – “La Foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”

Mejor Álbum de Rock



A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Eruca Sativa - “A Tres Días de la Tierra”

Fito Páez - “Novela”

Leiva - “Gigante”

Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (En Vivo)”

Mejor Canción de Rock



A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el Sol”

Renee - “La Torre”

Mejor Álbum de Pop/Rock



Bandalos Chinos - “Vándalos”

Dani Martín - “El Último Día de Nuestras Vidas”

Diamante Eléctrico - “Malhablado”

Lasso - “Malcriado”

Morat - “Ya Es Mañana”

Renee - “R”

Mejor Canción de Pop/Rock



Debi Nova - “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina - “Un Último Vals”

Joaquina - “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres Fabulosos”

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo Muerto”

Mejor canción de raíces



Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade - “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Canción Urbana



Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ Eres Así”

Bad Bunny - “DTMF”

Bad Bunny - “La Mudanza”

Maluma - “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la City”

Mejor Álbum de Música Alternativa



Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Judeline - “Bodhiria”

Latin Mafia - “Todos los Días Todo el Día”

Marilina Bertoldi - “Para Quien Trabajas Vol. I”

Rusowsky - “Daisy”

Mejor Canción de Música Alternativa



Bandalos Chinos - “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Judeline - “Joropo”

Latin Mafia - “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy - “(Sola)”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa



Julia Mestre - “Maravilhosamente”

BemLiniker - “Veludo Marrom”

Marina Sena - “Ouro de Tolo”

Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon - “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”

Zé Ibarra - “Transe”

AFP