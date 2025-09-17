En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ EN VIVO HOY
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Colombia brilla en los nominados a los Latin Gammy 2025: Karol G, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda

Colombia brilla en los nominados a los Latin Gammy 2025: Karol G, Silvestre Dangond y Andrés Cepeda

Otros artistas colombianos como Mike Bahía, Morat, Fonseca y Shakira también fueron nominados a los Latin Grammy.

Por: AFP
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Nominados Latin Grammy 2025
Artistas colombianos aparecieron en la lista de nominados a los Latin Grammy -
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad