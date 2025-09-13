“El momento más sublime de mi carrera”: Karol G tras cantar en el Vaticano

La Plaza de San Pedro en Roma se convirtió el pasado 13 de septiembre en el epicentro de un espectáculo único: “Grace for the World”, un concierto en el marco del Año Jubilar 2025 que reunió a algunos de los artistas más influyentes del mundo y que tuvo como protagonista a Karol G.

La colombiana sorprendió al público y a millones de espectadores que siguieron la transmisión en vivo por Disney+, Hulu y ABC News, al interpretar junto al tenor italiano Andrea Bocelli una pieza que fusionó la música clásica con su estilo más contemporáneo. Un contraste inesperado que se transformó en uno de los momentos más emotivos de la velada y que desató una ovación de pie en la emblemática plaza.



La reflexión de la artista luego de su presentación

Pero lo más significativo llegó después, cuando Karol G compartió en redes sociales lo que este concierto representó en su vida: “El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro y nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos”, escribió, acompañando su mensaje con fotos y videos del evento.

La cantante aprovechó para agradecer a quienes hicieron posible su participación. Reconoció a Pharrell Williams, quien la invitó al proyecto, y al propio Bocelli: “Gracias Maestro Andrea Bocelli por tu generosidad y por darme un lugar tan grande en el que tal vez ni yo me veía”. También destacó a su equipo de trabajo y a su público: “Gracias a todos los que estuvieron ahí con sus camisas, banderas y letreros. Nadie como ustedes”.



En un mensaje íntimo, Karol G también recordó a su abuelo: “Gracias Abu que desde el cielo me diste la fuerza. Te amo”, dejando ver la carga emocional que acompañó este logro. Además, dedicó palabras a su hermana y mánager, Carolina, reconociendo su sacrificio y compromiso: “Gracias por ser tan genuina, por tu fuerza, por tus sacrificios y dedicación. Nada pasa desapercibido desde que se haga con el alma y el corazón”.

El concierto “Grace for the World” no solo unió a Karol G y Bocelli, sino también a figuras como John Legend, Jennifer Hudson, Angélique Kidjo, BamBam, Teddy Swims y el coro Voices of Fire, en una puesta en escena que combinó arte sacro y tecnología. El cielo del Vaticano se iluminó con un show de drones inspirado en la Capilla Sixtina, convirtiendo la velada en un espectáculo espiritual y visual sin precedentes.

Con esta presentación, Karol G no solo demostró su versatilidad artística, sino que reafirmó su lugar como embajadora de la música latina en escenarios históricos. Y lo hizo con un mensaje claro: “Qué día, Dios. Gracias”, concluyó en su post, reafirmando que este capítulo marcará un antes y un después en su trayectoria.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL