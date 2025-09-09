Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "También es víctima": defensa de Beéle anuncia acciones legales tras filtración de contenido íntimo

"También es víctima": defensa de Beéle anuncia acciones legales tras filtración de contenido íntimo

El cantante colombiano Beéle se pronunció, a través de sus abogados, sobre el video filtrado con su expareja. Al igual que ella, anunció acciones legales en Estados Unidos y Colombia.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:10 p. m.
Comparta en:
Beéle
Beéle también tomará acciones por video íntimo filtrado -
Foto: @beele