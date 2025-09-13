Maluma hizo aparición durante concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

El ciclo de la residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico entra en su recta final. Tras 30 funciones consecutivas en el Coliseo José Miguel Agrelot, el espectáculo “No me quiero ir de aquí” se despedirá este domingo 14 de septiembre, dejando tras de sí un recorrido que no solo ha sido un éxito en boletería, sino también una vitrina de encuentros históricos dentro del género urbano.

La última semana de funciones ha estado marcada por momentos memorables. El jueves 11 de septiembre, Benito sorprendió al público con el regreso de Maluma, quien subió al escenario después de siete años de no compartir show con el puertorriqueño. El colombiano, acompañado de Nío García, no solo disfrutó de éxitos como Me Porto Bonito o Tití Me Preguntó, sino que también fue recibido con una ovación que desató euforia en el Choli. En redes, los seguidores recordaron cómo, en sus inicios, Bad Bunny llegó a aparecer como extra en videos musicales de Maluma, lo que hizo del reencuentro un guiño a la historia de ambos.



Un show que ha dado espacio para las reconciliaciones

La residencia también se ha convertido en espacio de reconciliaciones. El pasado fin de semana, Bad Bunny reunió en tarima a DJ Luian y Mambo Kingz, productores que lo firmaron en 2018 bajo el sello Hear This Music. Aunque la relación se rompió ese mismo año tras diferencias creativas durante el lanzamiento de X100PRE, el público fue testigo de un simbólico “pacto de paz” que selló un capítulo clave en la carrera del Conejo Malo.

Como si fuera poco, la nostalgia también jugó su papel. El viernes, el dúo Zion & Lennox volvió a presentarse junto después de anunciar su separación en 2024. Los reguetoneros encendieron la tarima con clásicos como Pierdo la cabeza, Otra vez y La Player, himnos que hicieron vibrar al Coliseo con coros y baile de principio a fin.



Con estos encuentros, Bad Bunny reafirma su papel como figura central de la música latina, capaz de tender puentes entre generaciones, limar asperezas y reavivar la llama de íconos del género. Aunque “No me quiero ir de aquí” llega a su fin, los fanáticos no tendrán que esperar demasiado: en noviembre iniciará el “Debí Tirar Más Fotos Tour”, una gira mundial que llevará al artista por América Latina, Europa y Asia hasta 2026.

