Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO

Maluma hizo aparición durante concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny está terminado “No me quiero ir de aquí”, un show que solo está dando en su país, y pronto comenzará con su tour por el mundo.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:57 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Maluma
Maluma fue invitado al show de "No me quiero ir de aquí" de Bad Bunny en Puerto Rico.
Tomado de redes.

