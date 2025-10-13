Yo Me Llamo Ozuna 2021 también denuncia a Blessd: dice que lo amenazaron con arma en su estudio

El imitador de Ozuna que participó en Yo Me Llamo 2021, Andrés Sánchez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido víctima de amenazas, agresiones físicas y presiones ilegales por parte de personas vinculadas al entorno del cantante urbano Blessd. El relato fue compartido en una entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, en la que el artista expuso los hechos ocurridos en un estudio de grabación en Medellín.

Según Sánchez, el conflicto comenzó cuando decidió apoyar a un joven imitador de Blessd, a quien conoció por redes sociales. “Yo vi en redes un chico que cantaba como Blessd, pero lo veía como una persona humilde”, relató. Tras contactarlo, le ofreció apoyo como mánager, aprovechando su experiencia como imitador de Ozuna. “Yo soy Ozuna, ya tengo más o menos una trayectoria, estoy manejando artistas también, cuénteme cómo va con eso”, le dijo al joven.

El proyecto, según Sánchez, inició con éxito. Comenzó a vender presentaciones del imitador como tributo, y en redes sociales incluso se observaban interacciones positivas por parte de artistas como Ryan Castro. “Nosotros pensábamos que estaban felices, que era una admiración, un homenaje”, explicó.



Sin embargo, todo cambió cuando el joven imitador fue citado a una reunión en el estudio de Blessd en Medellín. Sánchez lo acompañó, sin imaginar que ese encuentro marcaría un antes y un después. “Nos metieron en una oficina, nos insultaron. Me quitaron el celular, me golpearon. Jara me golpeó la cabeza y el cuello. El doctor Velázquez sacó una pistola y me apuntó”, denunció.

Blessd no se encontraba en el lugar, pero según Sánchez, fue contactado por llamada en altavoz. “Me dijo: ‘Yo sé quién es usted, sé con quién ha grabado, sé dónde vive, sé lo que hace. Tiene que firmar y hacer todo lo que digan Velázquez y Jara, porque yo soy de la calle. Agradezca que no estoy en el estudio, porque si estuviera le destrozaría la cara’”.



El contrato que le exigían firmar incluía cláusulas que le prohibían seguir vendiendo eventos del imitador y hablar públicamente sobre lo ocurrido. “Me dijeron que si denunciaba, habría una multa de 100 millones de pesos”, afirmó. Sánchez intentó explicar que la imitación es legal en Colombia, pero recibió una respuesta intimidante. “El doctor Velázquez me dijo: ‘Usted sabe tanto, pero sabía que yo aquí lo puedo matar porque está en propiedad privada’”.

Tras negarse a firmar el contrato, Sánchez logró salir del estudio y llamó a la policía. Posteriormente, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra Blessd (Stiven Mesa), su mánager Santiago Jaramillo y el abogado Alejandro Velázquez, por presunto constreñimiento ilegal.



Principio de oportunidad y temor persistente

En la misma entrevista, Sánchez reveló que se le ofreció un principio de oportunidad en el proceso judicial. “Cuando uno hace un principio de oportunidad es porque se acepta lo que se hizo. O sea, hubo un constreñimiento ilegal que para mí fue un secuestro, porque aunque yo llegué, a mí me retuvieron, me amenazaron. Para mí es un secuestro”, afirmó.

El artista indicó que aceptaría dicho principio únicamente si Blessd realizaba un video público aclarando lo sucedido. “Blessd, en una entrevista con Molusco, dijo que tenía que hacer un video en la Fiscalía aclarando todo, que porque el caso todavía estaba en la Fiscalía. Nunca hicieron eso. Nunca lo hicieron”.

Sánchez también denunció que el proceso fue trasladado a Bogotá, a pesar de que los hechos ocurrieron en Medellín. “El abogado mío mandaba para que impugnaran. Nada. El proceso lo trasladaron a Bogotá, pero las cosas pasaron en Medellín”.

En 2024, el abogado Alejandro Velázquez —quien según Sánchez fue quien lo amenazó con arma de fuego— fue asesinado. “Ahí me dio mucho más miedo. Entonces yo dije, si mataron a Velázquez, que tiene seguridad, dinero, ¿qué me pueden hacer a mí?”, expresó. Desde entonces, Sánchez ha buscado presentaciones fuera del país. “Aquí en Colombia, con todo eso que me pasó, no me he sentido nunca tranquilo”.

El caso de Sánchez se reactivó tras conocerse una denuncia similar por parte del mánager del cantante Pirlo, quien también habría sido amenazado por el entorno de Blessd. “Cuando vi eso, le dije al abogado: ya hay otro precedente. El llamado a las autoridades es que presten atención a los casos, que vean que no son casos aislados, que lo están repitiendo, y que no se fijen en quién tiene más estatus, más plata, más fama”.



"Duele ver que la ley está para el rico": Yo Me Llamo Ozuna 2021

Sánchez lamentó que, tras tres años, no se haya avanzado en la investigación. “No han hecho nada. Y eso duele. Duele ver que la ley está, como dicen, para el rico”. En mayo de 2023 se produjo un acercamiento entre las partes, aunque Blessd no asistió. Durante esa reunión se intentó llegar a un acuerdo, pero la propuesta presentada por Sánchez no fue aceptada. Desde entonces, no se han registrado avances significativos.

Las investigaciones fueron precluidas temporalmente tras el fallecimiento de Velázquez, aunque se espera que los otros dos implicados —Blessd y Santiago Jaramillo— sean vinculados mediante formulación de imputación.

Sánchez intentó comunicarse con el equipo de trabajo de Blessd, pero no obtuvo respuesta. “No fue posible porque no es sino que haya un abogado y la palabra Fiscalía para que entonces ya nadie quiera dar una declaración”.

