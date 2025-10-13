Yo Me Llamo Ozuna 2021 también denuncia a Blessd: dice que lo amenazaron con arma en su estudio

En vivo
Aunque el cantante no estaba presente en el estudio, el imitador aseguró que le habló por teléfono y le dijo: "Agradezca que no estoy, porque si estuviera le destrozaría la cara". Esto se sabe.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
Imitador de Ozuna 2021 denuncia a Blessd: “Me amenazaron con arma en su estudio”
Imitador de Ozuna 2021 denuncia a Blessd: “Me amenazaron con arma en su estudio” -
Instagram de Blessd - Caracol Televisión

