Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Grave denuncia contra Blessd: lo señalan de presunto secuestro y tortura por un supuesto robo

Grave denuncia contra Blessd: lo señalan de presunto secuestro y tortura por un supuesto robo

La Fiscalía General de la Nación le confirmó a Noticias Caracol que el proceso está en etapa de investigación y que hasta el momento no hay imputaciones de delitos.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 1 de oct, 2025
Blessd
Foto: @blessd

