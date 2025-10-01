Grave denuncia contra Blessd: lo señalan de presunto secuestro y tortura por un supuesto robo

Desde el mes de enero el fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín tiene en su despacho una denuncia que involucra al reguetonero Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, en el que se le señala de secuestro, amenazas y lesiones personales. La Fiscalía General de la Nación le confirmó a Noticias Caracol que el proceso existe y está en etapa de investigación y que, hasta el momento, no hay imputaciones de delitos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trascendió que el denunciante del caso es Iván Andrés Galindo Navia, de 29 años, quien se desempeña como mánager de Emanuel Cortés Herrera, conocido en el medio artístico como Pirlo. Este último y Blessd grabaron el video musical WYA Remix Black and Yellow con J Abdiel, Izaak y Anuel AA el 21 de mayo de 2024.

Fuentes judiciales confirmaron a este canal que el proceso el cantante se encuentra radicado en Medellín y se dio a conocer por un reciente informe, presentado el 24 de septiembre, al Tribunal Superior de Medellín tras un fallo de tutela que le ordenó impulsar el caso. Por lo pronto, el caso es de reserva y sigue pendiente la recolección de elementos probatorios, entre esos, entrevistas adicionales, verificaciones y análisis técnicos.



En el último documento presentado, que fue difundido por el medio local El Colombiano, se cuenta con una declaración jurada, fechada del 11 de febrero de 2025, ante la Fiscalía General de la Nación realizada por la presunta víctima reconocida como el representante de Pirlo, quien entregó detalles de lo sucedido en la diligencia judicial correspondiente. De acuerdo con el hombre, el hecho tuvo lugar el mismo 21 de mayo de 2024, después de grabar el video musical.

Publicidad

Según la denuncia, el mánager, Pirlo y su equipo fueron citados a un domicilio donde estaba Blessd, su jefe de seguridad, su representante, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, y varios hombres encapuchados, quienes arribaron horas después.



¿Qué se dijo en la declaración ante la Fiscalía?

Galindo Navia, mánager del reguetonero Pirlo acusa a Blessd y a su equipo de haberlo retenido contra su voluntad, junto a otros integrantes de su staff. En su declaración, Galindo indicó que todo sucedió después de la filmación del video WYA Remix Black and Yellow en Medellín. Ese día fueron citados a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector Alto de Las Palmas.

De acuerdo con El Colombiano, Galindo narró que tras varias horas de grabación llegaron hombres desconocidos por la parte trasera de la vivienda. Después, los obligaron a desnudarse y encerrarse en un baño. En su declaración, el manager afirmó: “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”. Sostuvo que el artista los acusaba de haberse robado cadenas y relojes que semanas atrás habían desaparecido de su casa.

Publicidad

“Me empezó a gritar fuertemente diciéndome que necesitaba que yo le devolviera las cadenas, los relojes. (...) Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”, relató. El denunciante indicó que, tras negarse a entregar sus teléfonos, uno de los encapuchados lo golpeó en el pecho y que a su asistente, Juan Pablo Amézquita, le dieron un cachazo en la cabeza. “Sacaron pistolas y le apuntaron en la frente diciéndole que si se iba a hacer matar”, aseguró Galindo ante la Fiscalía, según citó el medio mencionado. Añadió que fueron obligados a entregar las contraseñas de sus celulares y someterse a interrogatorios bajo amenaza de muerte: “Me decían que me iban a cortar la lengua y los dedos, que yo era una rata y que estaba ácido”.

En la versión presentada a El Colombiano, Galindo indicó que incluso trajeron a una supuesta enfermera para tomarles muestras de sangre y cotejarlas con rastros encontrados en la casa del artista. “La enfermera me chuzó dos veces sin encontrar la vena. Cuando por fin me sacó la sangre, Néstor (el jefe de seguridad) tomó el tubo y se lo guardó en su canguro, sin ponerlo con los demás”, declaró. También recordó las palabras que Dímelo Jara le habría dicho mientras le extraían sangre: “Cuando me tocaba a mí, me dice Dímelo Jara, que hubo gordo, hágale rapidito que si usted no hizo nada, esa sangre no le va a salir positiva. Entonces el encapuchado me decía gordito tu estas estripado, estas caído”.

El denunciante afirmó que en varios momentos pensó que no saldrían con vida. Según su testimonio, Blessd incluso le advirtió al dejarlo salir: “Yo sé que algún día nos vamos a encontrar. Tenga claro que yo voy por la suya (...) así que coja fuercita y venga por la mía”. Pirlo, el artista representado por Galindo, también estuvo presente. De acuerdo con el manager, en un momento se interpuso para evitar que lo mataran: “Si van a matarlo a él, me tienen que matar a mí también. Yo voy con él hasta el final”

El pasado 24 de septiembre, el fiscal 14 especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, presentó un informe sobre este caso al Tribunal Superior. Aunque aún no hay imputación de cargos, el despacho señaló que están pendientes diligencias técnicas y entrevista. Por su parte, El Tiempo se comunicó con Néstor, jefe de seguridad de Blessd, quien aseguró: “Quien más que la Fiscalía diga lo que pasó. Estamos esperando a que nos notifiquen porque los hechos no coinciden”.

Publicidad

Posteriormente, ese medio habló con el abogado Luis Ángel López, quien dijo ser apoderado tanto de Blessd como de Santiago Jaramillo. Tras advertir que no han sido notificados de ninguna investigación, negó los hechos: “Los señalamientos de la denuncia son completamente falsos. Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores pronunciándonos por esa denuncia”. Consultado sobre si emprenderían acciones legales, López insistió en que no han sido notificados.

LAUR NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.