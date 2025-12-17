Cómo participar en La danza de los millones, el concurso de Caracol que da 120 millones cada noche

Caracol Televisión ha lanzado al aire una propuesta televisiva ambiciosa, original y totalmente novedosa: ‘La Danza de los Millones’, un concurso que promete entregar grandes sumas de dinero y captar la atención del público colombiano. Desde el martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, los televidentes podrán disfrutar de este formato presentado por Laura Acuña.

Este nuevo espacio no solo pone a prueba la destreza de las celebridades participantes, sino que también ofrece una oportunidad dorada para que los colombianos, desde sus casas, se lleven premios en efectivo por sintonizar el desarrollo del programa.



¿En qué consiste La danza de los millones?

‘La Danza de los Millones’ es un concurso que pone a prueba la paciencia y agilidad de una pareja de famosos que se enfrenta a una serie de pruebas cada noche. El objetivo principal de estos participantes es simple, aunque no por ello fácil: no dejar caer ni un solo billete mientras superan los retos.

Laura Acuña, la presentadora del concurso, explicó que en cada noche de emisión habrá dos equipos, cada uno conformado por una pareja de celebridades. Estos famosos deberán medirse en pruebas de agilidad y destreza. La pareja que logre imponerse en las pruebas se llevará el dinero que haya alcanzado a recoger, sumado al de sus contrincantes.



La emoción y el potencial de ganancia para el público radican en lo que los famosos no logran conservar. El dinero que caiga al piso durante las pruebas será destinado a un colombiano que esté inscrito en el concurso. En total, el programa tiene previsto repartir hasta 120 millones de pesos por capítulo, una suma que se distribuirá entre las celebridades en el set y los televidentes conectados.



El dinero destinado al público es custodiado por Godoy y el carismático marranito Fortunato. La presentadora santandereana se encargará de comunicarse en vivo con alguno de los televidentes inscritos. Si la persona seleccionada logra responder la pregunta correctamente, se llevará la plata que está en juego en la bóveda.



¿Cómo inscribirse para participar ne La danza de los millones?

Es crucial para los participantes saber que la inscripción es gratuita y no requiere de intermediarios. Además, la misma Laura Acuña ha advertido que en ningún momento se solicitará dinero para poder participar. La única clave es estar viendo el programa, registrarse en Ditu y realizar los siguientes pasos para la inscripción:



Iniciar el Proceso: Acceder a la página web y dar clic en el botón identificado como 'Empezar', el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Registro de Correo y Datos Personales: Digitar el correo electrónico que se desea utilizar para el registro. Posteriormente, se deben llenar los campos solicitados con la información personal requerida, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento y género. Creación de Contraseña: Es necesario crear una contraseña segura y confirmarla para asegurar la cuenta. Aceptación Legal: Leer y aceptar los términos y condiciones de la participación, además de autorizar el tratamiento de datos personales. Una vez hecho esto, se debe dar clic en 'Continuar'. Documentos y Contacto: Ingresar el número de la cédula y el número de teléfono de contacto. Es necesario aceptar nuevamente los términos y condiciones y autorizar el tratamiento de datos. Confirmación: Finalmente, el usuario deberá esperar el aviso que confirme que la inscripción fue exitosa y que ya se encuentra participando activamente en 'La Danza de los Millones'.

Una vez completado este proceso, los usuarios quedarán automáticamente registrados para participar en el novedoso concurso de Caracol Televisión. Simplemente deben estar atentos a la emisión, pues serán seleccionados al azar para recibir la llamada de la presentadora.

Los colombianos que deseen optar por el dinero que las celebridades dejen caer deben cumplir con requisitos básicos y seguir un proceso de registro detallado. Es obligatorio ser mayor de edad y registrarse a través del portal oficial Ladanzadelosmillones.com y contar con la aplicación Ditu.

