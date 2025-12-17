En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El día de la Revelación: ¿de qué trata la nueva película de Steven Spielberg de ciencia ficción?

El día de la Revelación: ¿de qué trata la nueva película de Steven Spielberg de ciencia ficción?

El primer adelanto de la película "El día de la Revelación" nos muestra la nueva película del exitoso director de cine Steven Spielberg. El cineasta regresa a uno de sus géneros predilectos: la ciencia ficción.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
El día de la Revelación: ¿de qué trata la nueva película de Steven Spielberg de ciencia ficción?
Emily Blunt actúa en "El día de la Revelación".
Amblin Enterteinment

