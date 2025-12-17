Así se vivió el estreno del documental ‘XTHE ENDX’ de Feid en las salas de cine: ¿el fin de una era?

Desde primeras horas de la mañana, decenas de seguidores de Feid se acercaron a las distintas salas de cine del país para presenciar el estreno del documental ‘XTHE ENDX’, una producción que despertó altas expectativas entre los fanáticos del artista paisa. El ambiente estuvo marcado por la emoción, la curiosidad y la sensación de estar frente a un momento clave en la carrera del cantante.



La expectativa se sintió desde el ingreso a las funciones, grupos de amigos, parejas y seguidores compartían conversaciones sobre lo que esperaban ver en la pantalla grande, mientras aguardaban el inicio de la proyección. Para muchos, no se trataba solo de un documental musical, sino de la oportunidad de conocer más a fondo al hombre detrás del fenómeno global.

Al finalizar la función, la escena fue distinta pero igual de elocuente, los asistentes salieron de las salas con sonrisas en el rostro, comentando fragmentos del documental y compartiendo impresiones cargadas de emoción. En redes sociales, varios espectadores coincidieron en destacar el mensaje de humildad, familia y resiliencia que reflejó la producción.

“Qué bonito cuando la mamita cantaba las canciones que salían en el wrapped de Spotify”, escribió una usuaria, reflejando uno de los momentos que más conmovió al público. Otros resaltaron el tono íntimo del relato y la forma en la que Feid expuso su proceso personal y artístico.



Las reacciones también dieron paso a múltiples interpretaciones sobre el futuro del cantante. “Creo que es más que oficial que se va Ferxxo y regresa Feid. No sabremos qué nos traerá esta nueva etapa, pero sé que Salomón romperá en todos los sentidos…”, comentó otro seguidor, alimentando las teorías sobre un cambio de era.



Mientras algunos asistentes manifestaron su entusiasmo por lo que viene y expresaron su deseo de una segunda parte del documental o el anuncio de un nuevo tour, otros señalaron que les habría gustado que se profundizara más en aspectos de su vida personal, como su relación con Karol G, la cual ha estado rodeada de especulaciones recientemente.

Por su parte, Feid agradeció el respaldo del público a través de una publicación en redes sociales, acompañada de imágenes del documental. “XTHE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN GRACIAS!!! a los que fueron a ver el docu a los cines!! Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos”, escribió el artista, dedicando el proyecto a sus seres queridos y a quienes han acompañado su proceso desde los inicios. En el mensaje también se lee un simbólico “Adiós Ferxxo”, que reforzó la idea de un cierre de ciclo.

El documental se proyectó en salas de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y otras capitales del país, lo que permitió que seguidores de diferentes regiones vivieran la experiencia. Sin embargo, quienes no lograron asistir permanecen atentos a un posible anuncio sobre dónde y cuándo podrá verse la producción en plataformas digitales.

Aunque los detalles completos del documental se mantienen en reserva, se sabe que ‘XTHE ENDX’ busca mostrar el lado más humano de Feid, profundizando en su vida personal, su entorno familiar y el proceso creativo detrás de sus canciones. Además, aborda momentos clave de su carrera y escenas inéditas que hasta ahora solo conocían sus personas más cercanas.

El enigmático título del documental ha sido uno de los principales motores de conversación. Para muchos fanáticos, representa el cierre de una etapa y la transición hacia una nueva era artística, una teoría que fue respaldada por mensajes del equipo del cantante en redes sociales, donde se afirmó que “una nueva era comienza ahora”.

Además, la expectativa se extendió fuera de Colombia. Seguidores de países como México, Perú y Argentina han preguntado si el documental llegará a sus territorios, pues hasta el momento solo se han confirmado funciones en ciudades colombianas.

Mientras se aclara el futuro de ‘XTHE ENDX’ y su posible distribución internacional, el estreno dejó una sensación clara entre los asistentes, más que un documental, se trató de una declaración artística y personal que marca un antes y un después en la carrera de Salomón Villada Hoyos, el hombre detrás de Ferxxo y Feid.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL