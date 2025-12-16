J Balvin confesó que estuvo a punto de sufrir un infarto en su concierto en Medellín

J Balvin sorprendió a miles de personas en Medellín y Bogotá con su show de 'Ciudad Primavera', un espectáculo que no solo impactó por su una gran calidad, sino también por su duración y cantidad de invitados. Mientras el público en ambas ciudades disfrutaba del espectáculo, poco se sabe sobre lo que pasa detrás de escena y las complicaciones que se pueden presentar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de redes sociales se conoció que José sufrió problemas de salud en medio del primer show en Medellín, el cual duró casi siete horas y tuvo 25 invitados en el escenario.



¿Qué le pasó a J Balvin en Medellín?

Se ha hecho viral en redes un video en el que Balvin, momentos previos a su concierto en Bogotá, cuenta a algunas personas que lo acompañan a hacer un recorrido por El Campín que casi sufre un infarto en el concierto en Medellín. El paisa comentó que el médico que lo atendió se preocupó bastante.

"A mí me dio un infarto en el concierto de Medellín. Hablo de verdad marica que me dio un infarto. ¿Usted lo sabe? Un infarto. O sea, clínicamente, Sí. ¿A lo bien? El médico me dijo, perro, se va a morir ya o qué va a hacer", dijo el cantante paisa en el video.



Además, Balvin explicó también que en ese momento todavía le quedaban todavía varias horas de concierto, por lo que tuvo que buscar una solución inmediata para seguir con el espectáculo. "Usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado con Pope allá. Sí, marica, porque... Para la glucosa. Exacto, para la glucosa abajo", expresó.



Esto lo detalló aún más el cantante en una conversación que tuvo con el periodista Roberto Cardona, también horas antes de su concierto en El Campín. Balvin detalló que el concierto de Medellín se le hizo difícil después de las primeras tres horas porque "no estaba preparado, fue un concierto brutal, pero físicamente a mi cuerpo ya a la tercera hora se le bajó el azúcar y ahí me tocó batallar con estar vivo cuatro horas más".

Publicidad

El intérprete de 'Rojo' contó que "estuvo con 190 pulsaciones, casi 200, es posible que me diera un infarto. Fue así de grave, pero la gente no se dio cuenta". Agregó que cuando bajaba del escenario a cambiarse empezaba a llorar, pero no por su malestar físico, sino por pensar en tener que abandonar el concierto sin terminar.

"Yo estaba llorando por la impotencia de que no iba a poder terminar el concierto", reconoció. Por eso, contó el cantante, para el de Bogotá llegó un poco más preparado y con un equipo médico robusto en caso de cualquier complicación. Aunque el de la capital duró menos que el de Medellín, lo cierto es que la altura de la ciudad siempre es un factor que pone a pensar a los cantantes.

Publicidad

A pesar de las complicaciones enfrentadas, J Balvin dio grandes conciertos en ambas ciudades y ahora se dispone a llevar este espectáculo a otras ciudades del país. En Medellín tuvo invitados como Dady Yankee, 50 Cent, Ryan Castro, mientras que en Bogotá sorprendieron Dragón y Caballero, Nicky Jam y hasta Ed Sheeran.

El cantante paisa confirmó que las ciudades elegidas para continuar con espectáculo son Cali, el 21 de marzo del 2026 en el Pascual Guerrero; Cúcuta, el 11 de abril del otro año en el estadio General Santander; Bucaramanga será el siguiente destino el próximo 18 de abril en el Américo Montanini para posteriormente, el 1 de mayo, presentarse en Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez. Al día siguiente, el 2 de mayo, presentarse en el parque de la leyenda vallenata en Valledupar. Por último, finalizará esta gira de estadios en Cartagena, en el Olímpico Jaime Morón el 9 de mayo del 2026.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL