¿Dónde se podrán comprar las boletas para los conciertos de BTS en Bogotá? Esto se sabe

Ya es un hecho. La banda coreana BTS anunció su primera gira por Colombia: dos conciertos en Bogotá para el 2 y 3 de octubre de 2026 como parte de su mundialmente esperada gira “BTS World Tour 2026–2027”. Como parte de la etapa latinoamericana, BTS también estará en ciudades como Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



BTS World Tour 2026–2027: ¿cuándo inicia?

La gira de BTS arrancará el 9 de abril -20 días después de publicar su próximo disco- en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y de ahí a Norteamérica, donde la banda tocará en estadios de Ciudad de México (el 7, 9 y 10 de mayo), Los Ángeles o Chicago, entre otras ciudades.

En Europa, los surcoreanos también actuarán en París, Londres y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el próximo 26 y 27 de junio; y en América Latina tendrán conciertos en Bogotá (2 y 3 de octubre), Lima (9 y 10 de octubre), Santiago de Chile (16 y 17 de octubre), Buenos Aires (23 y 24 de octubre) y Sao Paolo (29, 30 y 31 de octubre), en recintos aún por confirmar. Se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 'shows', de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022 'Permission to Dance on Stage' que contó con 12 actuaciones. Y la hacen después de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde 'Proof' (2022), que verá la luz el 20 de marzo.



El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.



Publicidad

¿Dónde se podrán comprar las entradas para ver a BTS en Bogotá?

Hasta el momento no se han revelado detalles concretos sobre el lugar, precios, mapa de localidades o el calendario de preventas y venta general para los fanáticos en Colombia. Esto ha generado expectativa y ha puesto a todas las armys en Colombia a la expectativa de la llegada de esos datos esenciales.

En redes sociales se ha rumorado que la venta de boletas para los dos conciertos de BTS en Bogotá podría estar a cargo de Ticketmaster, algo que la entidad no ha confirmado. Sin embargo, las sospechas iniciaron luego de que la cuenta de Instagram de Ticketmaster empezara a seguir la cuenta oficial de BTS. Además, esta misma entidad es la encargada de la venta de entradas para los shows de la misma banda en Ciudad de México.

Publicidad

Lo cierto es que las fanáticas de la agrupación conformada por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook, no han cesado de pedir a la entidad una confirmación a las sospechas. "BTS, ¿DóNDE LA COMPRO? ¡Es urgente!🚨 sáquenlas yaaaaa. No dejen que compren tantas boletas los revendedores", "Que ustedes sigan a BTS esta aumentando mi nivel de ansiedad", "¿Dónde compro los boletos para BTS antes de que se agoten? Dios mío 😭😭😭", "¿Cuáles son los precios del concierto de BTS? Para ver si me endeudo😢", comentaron algunas seguidoras.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL