Condenan a Russell Brand, ex de Katy Perry, a más de 10 años de cárcel por agresión y abuso sexual

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de abuso y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos.

El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand. Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

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Del total de la condena, 10 años corresponden al abuso sexual de una mujer, cometida en el año 2009. El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos.



El pasado jueves, Brand fue declarado culpable de abusar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje. El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de abuso sexual y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos probados.



Russell Brand, una carrera cimentada en el desenfreno sexual

La fiscal recurrió a pasajes de 'My Booky Wook' (2007), en el que Brand relataba sin pudor sus aventuras sexuales y su adicción al sexo. "Si quiero algo, ya sea un trabajo o una mujer, apartaré con determinación cualquier obstáculo que se interponga en mi camino hasta conseguirlo", escribió el autor. En el libro, que incluía relatos de tríos, visitas a clubes de striptease y sexo en baños públicos, resumía así su actitud: "En esencia, antes de eyacular soy capaz de hacer cualquier cosa. Después soy un hombre sudoroso y culpable con una camiseta de tirantes".



Su exasistente personal declaró que Brand tenía "un apetito sexual descomunal y se acostaba con gente día y noche", y que solía bromear con ella durante la jornada laboral: "¿Puedo ir a follar ahora?". También aseguró que nunca presenció ningún delito. En una entrevista con la estadounidense Wendy Williams en 2017, el cómico explicó cómo veía las relaciones durante el noviazgo con Gallacher: "Cuando salíamos juntos nos queríamos mucho, pero yo pensaba que el mundo era un parque de atracciones hecho de orgasmos".

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Durante el proceso, sin embargo, Brand subrayó que el consentimiento había sido siempre esencial en sus contactos, no "desde una perspectiva moral", sino porque quería sentirse "querido, admirado y que la vida mereciera la pena". Tras trasladarse a EE. UU. a finales de 2024, después de bautizarse en el río Támesis, el actor, de 51 años, consolidó un imperio digital con millones de seguidores en YouTube, donde se ha erigido en defensor del cristianismo. Durante el juicio en Londres se le vio en ocasiones con los ojos cerrados y moviendo los labios, como si rezara o meditara, una actividad que podrá mantener entre rejas.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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