Don Omar prepara su regreso a Colombia: fechas, ciudades y cómo inscribirse a la preventa

El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027 con tres presentaciones programadas en Medellín, Bogotá y Cali, como parte de su gira internacional The Last King World Tour. El anuncio despertó la expectativa de sus seguidores, quienes ya pueden prepararse para el proceso de prerregistro que les permitirá acceder a una fila prioritaria durante la preventa de entradas, prevista para el 19 de noviembre.



El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, compartió la noticia con sus seguidores a través de sus plataformas digitales. Durante una transmisión en vivo desde el Kia Forum de Los Ángeles, California, explicó que habilitaría un mecanismo para que sus fanáticos pudieran tener prioridad al momento de comprar las entradas.

"Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos", expresó el intérprete de 'Salió el sol'



¿Cuáles son las fechas y ciudades en las que estará Don Omar en Colombia?

De acuerdo con el anuncio publicado por el equipo del cantante, Colombia tendrá tres paradas dentro de la gira. Las ciudades confirmadas son:



Bogotá: 4 de noviembre de 2027.

4 de noviembre de 2027. Cali: 5 de noviembre de 2027.

5 de noviembre de 2027. Medellín: 7 de noviembre de 2027.

Todas con preventa para el 19 de noviembre. Por ahora, no se han confirmado los escenarios donde se realizarán los conciertos, los precios de las entradas, las localidades disponibles ni la empresa encargada de la venta de boletería.

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¿Cómo funciona la preventa de Don Omar?

Para participar en el proceso, los seguidores deben realizar un prerregistro digital a través del enlace oficial que el artista compartió en sus canales verificados y en su página web, donomar.com.



Tenga en cuenta que el procedimiento es gratuito y consiste en ingresar al enlace, diligenciar el formulario con los datos de contacto y completar la inscripción. Este paso permite obtener un código o enlace preferencial para ingresar a la fila virtual cuando se habilite la venta.



Es importante tener en cuenta que el prerregistro no garantiza la compra de una entrada ni asegura el ingreso al concierto. Su propósito es brindar prioridad en el acceso a la fila virtual frente a la venta general.

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Además, la inscripción no requiere pagos con tarjeta de crédito, transferencias ni cobros por concepto de reserva. Por esta razón, los seguidores deben utilizar únicamente los enlaces publicados por el cantante en sus plataformas oficiales y evitar páginas o intermediarios que soliciten dinero para completar el registro.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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