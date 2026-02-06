Yeison Jiménez habría dejado grabado un catálogo musical inédito con más de 50 canciones

El legado artístico de Yeison Jiménez podría extenderse durante varios años más. Así lo dio a conocer el productor musical Georgy Parra en una entrevista concedida al programa El Klub, de La Kalle, donde reveló que el cantante de música popular habría dejado grabado un extenso archivo de canciones inéditas antes de fallecer el pasado 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo en el que también murieron cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Según explicó Parra, el material que alcanzó a registrar Jiménez supera las 50 canciones y se encuentra en diferentes estados de producción. Algunas están completamente grabadas, mientras que otras requieren ajustes técnicos o decisiones creativas finales. De acuerdo con el productor, la cantidad de canciones es tal que permitiría la publicación de al menos tres álbumes completos, aunque no se descarta que el material pueda organizarse en formatos distintos, como EP o lanzamientos graduales.



Productor asegura que Yeison Jiménez grabó catálogo musical inédito

El productor explicó que este volumen de canciones se deben gracias a la disciplina con la que trabajaba Yeison Jiménez. Señaló que el artista solía grabar de manera constante y planificada, adelantando proyectos con meses de anticipación, dándole una base sólida de canciones listas para ser desarrolladas más adelante.



"Es que estamos haciendo el escaneo de las canciones. Creo que no las conté muy bien, pero pueden ser incluso hasta más de las cincuenta. Esto daría para tres álbumes, pero pueden ser un poco más dependiendo de cómo se distribuyan los lanzamientos y planeando todo de forma distinta", indicó Parra. Uno de los puntos centrales aclarados por Parra fue el manejo legal y artístico del material inédito. Parra señaló que cualquier lanzamiento futuro se hará en coordinación con la familia de Yeison Jiménez, quienes ahora tienen a su cargo las decisiones relacionadas con el catálogo musical del cantante.



"Me conecté con la familia. Yo espero hablar con ellos porque me parecía superimportante, que todos estuvieran en acompañamiento y además que vamos a estar juntos porque finalmente ellos ya van a estar a cargo de todo lo que se viene de Yeison. Yo tengo gran parte del catálogo de él trabajado durante los últimos años y hay música guardada increíble. Aparte, sé que él también tiene música con otros productores, pero creo que yo puedo ser el que tiene más música de él fácilmente".

Y aunque Parra cuenta con acuerdos firmados en vida por el cantante que le permiten manejar parte del material, aseguró que su intención es trabajar en equipo con los familiares y respetar los tiempos y lineamientos que ellos definan. También indicó que ya se han realizado reuniones importantes, aunque prefirió no revelar detalles, señalando que será la familia la encargada de informar oficialmente los próximos pasos.

"Dime que sí", el primer lanzamiento póstumo de Yeison Jiménez

El productor también se refirió al lanzamiento de Dime que sí, canción inédita que vio la luz el 5 de febrero de 2026. El tema estaba previsto originalmente para estrenarse en marzo, pero tras la muerte del cantante se tomó la decisión de adelantar su publicación, con la autorización de la familia. Parra explicó que la canción fue escrita por Yeison Jiménez más de un año antes y que su producción se realizó de forma gradual hasta diciembre de 2025.

Parra ya había explicado anteriormente que la música de Yeison Jiménez se encontraba resguardada mientras la familia adelantaba los procesos legales correspondientes y señaló que todas las decisiones sobre lanzamientos póstumos debían tomarse con cautela y bajo la administración de sus familiares, quienes son los responsables del catálogo musical del artista. Según explicó, la única canción confirmada y lista para su publicación es "Dime que sí", y negó algunas grabaciones que han aparecido en redes, presuntamente creadas con inteligencia artificial.

Además del lanzamiento de "Dime que sí", otro de los proyectos que ha mantenido vivo el recuerdo del cantante es la canción "Aventurero en el Cielo", interpretada por más de una decena de artistas del género popular colombiano. La iniciativa de esta canción colectiva surgió de artistas cercanos a Jiménez, como Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, quienes impulsaron la idea de unir distintas voces del género para rendir un tributo musical. La producción estuvo a cargo de Yohan Usuga y del ingeniero de sonido Dany On The Beat, quienes lograron finalizar el proyecto en menos de 24 horas, según informaron en redes sociales.

