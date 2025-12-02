En vivo
ENTRETENIMIENTO

Kathe abandonó el Desafío Siglo XXI tras confirmarse su embarazo y otra desafiante se desmayó

Con la salida de Kathe y Roldán del Desafío, la competencia dio un importante giro que cambió el panorama para Neos y los demás jugadores.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de dic, 2025
