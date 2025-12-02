Kathe abandonó el Desafío Siglo XXI tras confirmarse su embarazo y otra desafiante se desmayó

Luego de una sospecha de embarazo dentro del Desafío Siglo XXI, el equipo médico con una prueba de sangre que Kathe estaba embarazada. La participante llegó a Playa Baja, donde estaban sus compañeros de Neos, luego de haber pasado una noche fuera de la ciudadela para que le realizaran los exámenes indicados para confirmar si estaba en embarazo.

En un principio, la participante le reveló a sus compañeros que le hicieron los exámenes, pero no le revelaron los resultados. Al rato llegó al lugar María Fernanda Aristizábal, la presentadora del programa que, como se sabe, cuando llega a visitar a los equipos es porque tiene una noticia positiva. La exreina de belleza llegó al lugar con los resultados de la prueba de embarazo de Kathe.

"Yo no había dado una mejor noticia en toda la historia del Desafío. Estoy demasiado contenta de compartir esto con ustedes y esta etapa contigo", el dijo Mafe a la participante mientras le entregaba la prueba de embarazo que decía: "Positivo".



Kathe reveló que "yo ya lo había como asimilado, pero esto me lo confirma. Antes yo decía que no quería ser mamá, pero desde hace unos añitos sí lo veía como un sueño, no en este momento sino más a futuro". Además, la participante recibió varios regalos en color verde -el color de su equipo- para el bebé. Inmediatamente, la noticia fue conformada por Andrea Serna a todos los equipos y citó a todos los participantes.



¿Qué pasó en la competencia por el embarazo de Kathe?

Los participantes empezaron a especular sobre lo que pasaría con la noticia del embarazo, asumiendo que Kathe no podría seguir en la competencia. Muchos señalaron que nuevamente se iría una pareja del juego y se evitaría el próximo Desafío a Muerte, mientras otros creían que encontrarían la manera de reemplazar a Kathe y Roldán. Andrea Serna despejó las dudas.



"Por obvias razones Kathe, una mujer que está empezando una etapa como la que tú estás iniciando no debería estar en este lugar", señaló la participante y le pidió a Kathe y a Roldán que abandonaran el juego, ambos participantes se despidieron en medio de abrazos y felicitaciones para la nueva mamá por parte de los demás participantes.

"Desafiantes y con esta situación que se nos presenta tenemos un tema por resolver. No tenemos a nadie en el Cubo de eliminados, asi que Kathe y Roldán son los eliminados de este ciclo. Por lo tanto, el ciclo termina aquí, los sentenciados se pueden quitar los chalecos". Así las cosas, con tan solo dos pruebas llevadas a cabo, Alpha ganó el premio a mejor equipo del ciclo por haberlas ganado ambas y el juego se reinició nuevamente con un Desafío de Sentencia y Hambre.

Otro importante cambio que causa esta salida es que en el equipo Neos solo queda una pareja, Kevyn y Sofía, lo que quiere decir que ellos tendrán que ir a todas las pruebas, mientras que los demás equipos deberán escoger en cada prueba a solo un apareja para que compita.

