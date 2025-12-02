No Te Va a Gustar anuncia su regreso a Colombia para 2026: ciudades y fechas de sus conciertos

A menos de un mes para la llegada del 2026, el panorama musical promete ser uno de los mejores en cuanto a festivales y conciertos. La banda uruguaya de rock, No Te Va a Gustar (NTVG), ha confirmado que tienen todo listo para el lanzamiento de una nueva gira que los traerá de vuelta a los escenarios de Colombia.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La trayectoria de No Te Va a Gustar en Latinoamérica es innegable, y su conexión con Colombia ha sido particularmente profunda y duradera. Los artistas han manifestado en varias oportunidades que su relación con el territorio nacional es muy cercana, indicando que ciudades como Bogotá y Medellín lograron enamorarlos. Por esta razón, la banda no dudó en incluir fechas en estos lugares dentro de su itinerario de la nueva gira de conciertos.



¿Cuándo y dónde serán los conciertos de No Te Va a Gustar en Colombia?

El primer show de la gira colombiana se realizará en la capital antioqueña, el evento se llevará a cabo el próximo 10 de abril del 2026 en el Teatro Universidad de Medellín. Las entradas están disponibles a través de la tiquetera Ticketmaster.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Actualmente, las entradas se encuentran en preventa. La venta general iniciará el próximo viernes 5 de diciembre del 2025 a partir de las 10:00 a. m.. Los precios de las entradas para ver a los uruguayos en Medellín oscilan desde los $176.000 hasta los $306.000 incluyendo el servicio.

Para el caso de la capital, NTVG se presentará en uno de los recintos más emblemáticos del país. El concierto de Bogotá está programado para el próximo 11 de abril del 2026 en el Movistar Arena. El recinto dispondrá de una zona especial para menores de edad mayores de 14 años, siempre y cuando ingresen en compañía de un adulto.



Esta venta de boletería se llevará a cabo en la plataforma de TuBoleta y tienen un rango de precio que va desde los $177.000 hasta los $434.900. La venta de boletería se abrirá con una preventa exclusiva a clientes Movistar, que comenzará el 3 de diciembre del 2025 desde las 9:00 a. m.. Posteriormente, la venta general dará inicio el viernes 5 de diciembre a partir de las 9:00 a. m..



¿Quiénes son No Te Va a Gustar?

No Te Va a Gustar es una destacada banda de rock originaria de Uruguay. Su reconocimiento internacional se ha consolidado a lo largo de los años gracias a su energía en vivo y su capacidad para mezclar rock con otros géneros musicales, logrando una identidad sonora distintiva.



Actualmente, el enfoque de la banda está puesto en la promoción de sus nuevas canciones. El regreso de No Te Va a Gustar a Colombia se perfila como uno de los momentos cumbres del 2026, ofreciendo a sus seguidores dos oportunidades únicas para vibrar con su música en vivo en Medellín y Bogotá, con la expectativa de que sus nuevas canciones sigan conquistando al público global.

Publicidad

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.