Murió estrella de Netflix de 45 años y dejó emotivo mensaje póstumo: "Luché con todas mis fuerzas"

Murió estrella de Netflix de 45 años y dejó emotivo mensaje póstumo: "Luché con todas mis fuerzas"

"Si leen esto, finalmente me he refugiado en los brazos de Jesús", se lee en el mensaje póstumo que dejó en sus redes sociales.

Por: María Paula González
Actualizado: 3 de dic, 2025
Estrella de Netflix que murió
Criscilla Anderson, estrella de Netflix que murió tras años con cáncer de colon -
Foto: @criscilla

