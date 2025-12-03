Murió estrella de Netflix de 45 años y dejó emotivo mensaje póstumo: "Luché con todas mis fuerzas"

El mundo del entretenimiento está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de la actriz y bailarina Criscilla Anderson, de 45 años, quien llevaba enfrentando el cáncer de colon en etapa tres desde hace algunos años. Lo más llamativo para algunos de sus seguidores fue el mensaje póstumo que dejó la famosa en sus redes sociales.

La noticia de Criscilla se confirmó en su cuenta de Instagram, con una publicación hecha por su amiga Lindsey, una bailarina y fotógrafa que estuvo acompañando a la Criscilla en los últimos años y que registraba en su cámara y sus redes sociales la batalla de su amiga contra el cáncer, subiendo algunas actualizaciones cada tanto.

La última actualización la publicó en la noche del 2 de diciembre. "Mi corazón está destrozado por tener que compartir esto. Le prometí a Criscilla que la acompañaría en este viaje siempre que ella no pudiera mantenerse en pie y rezo para que ella sepa lo mucho que fue amada. Estar a su lado hasta el final fue el mayor honor de mi vida", escribió.



El último mensaje de la famosa

Lindsey procedió a dejar el mensaje que Criscilla escribió tiempo antes y que le hizo prometer que publicaría en sus redes cuando ella falleciera.



"Mi querida comunidad. Si están leyendo esto, finalmente me he refugiado en los brazos de Jesús, en paz y rodeada de amor. Por favor, no se queden en la oscuridad de este momento. Luché con todas mis fuerzas y amé profundamente. No me he ido... Estoy en casa", empieza el mensaje.



La bailarina agregó palabras para cada uno de sus cuatro hijos y les prometió siempre estar acompañándolos y alentándolos a cumplir sus sueños. "Cuando un momento se siente cálido, familiar o demasiado hermoso para ser coincidencia, seré yo", les señaló.

También agradeció a la comunidad femenina que la estuvo acompañando y apoyando en estos últimos años y con quienes logró conectar en persona y a través de redes sociales. Y a su familia por ser "incondicionales" con ella y les pidió que se siguieran cuidando entre ellos como lo hicieron con ella los últimos años.

A Lindsay también le agradeció por registrar su vida y lucha contra el cáncer año tras año.

Finalmente, dejó otra importante reflexión para su comunidad. "Sean amables los unos con los otros. Abracen a mis hijos. Y recuerden: el cielo no está tan lejos como parece. Con amor, Criscilla".

¿Quién era Criscilla Anderson?

Criscilla Anderson era una talentosa y reconocida bailarina de hip hop que años atrás logró hacer parte de los grupos de baile de estrellas como Rihanna, Snoop Dogg y Britney Spears. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con su participación en el reality show Country Ever After, de Netflix, en el que apareció con su exesposo Coffey Anderson, cantante de música country, en 2020.

La bailarina fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa tres en 2018, por lo que en el reality se reflejó la lucha de la familia con la enfermedad. Las cámaras captaron cómo Criscilla recibía tratamiento mientras ella continuaba criando a sus hijos, incluida su hijastra, y seguía trabajando como bailarina en la medida de lo posible.



Mensaje de su exesposo tras su muerte

Aunque el matrimonio terminó, Coffey y Criscilla seguían sosteniendo una gran relación por sus hijos. Tras confirmarse el fallecimiento de la bailarina, el cantante música country envió un mensaje en sus redes sociales rindiendo homenaje a su exesposa.

"El cielo ganó una estrella hoy. Ya te extrañamos. Estamos destrozados. Nuestras mentes están confusas. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. La casa está más tranquila porque te faltan. Los bebés son tan resistentes y fuertes como siempre. Nos portamos bien con ellos. Así que, baila con todas tus fuerzas en la playa del cielo", escribió.

