Murió Cata Fernández, reconocida actriz, tras enfrentar lucha contra el cáncer: "Nunca estuvo sola"

La reconocida actriz y creadora de contenido Catalina Fernández murió este jueves tras afrontar una batalla contra el cáncer, según confirmó su familia a través de un mensaje publicado en redes sociales. La joven, que tenía 24 años cuando contó públicamente su experiencia con esta enfermedad, solía también compartir con sus seguidores parte del proceso que atravesó y las dificultades que enfrentó para acceder a los tratamientos médicos que necesitaba. Fue la familia de la influencer la que confirmó su muerte y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su proceso.

"Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", se lee en la publicación.

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Parte de su proceso médico se conoció en febrero de 2026 cuando Noticias Caracol conoció el caso de las demoras que estaba enfrentando para comenzar una nueva etapa de quimioterapia. En ese momento, Fernández denunció que llevaba tres meses esperando una respuesta de su EPS, el Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), para recibir los medicamentos formulados por su equipo médico. La situación generó preocupación porque, de acuerdo con lo que ella misma relató, su oncólogo le había advertido sobre los riesgos que implicaba continuar aplazando el tratamiento.



"Gracias por hacerle sentir que nunca estuvo sola"

Tras conocerse su fallecimiento, sus familiares publicaron unas palabras para despedirla y agradecer a las personas que la acompañaron durante su proceso. En el mensaje también hicieron una reflexión sobre la manera en que quieren que sea recordada: no únicamente por la enfermedad que enfrentó, sino por su forma de vivir y el amor que compartió con quienes estuvieron cerca de ella. "Gracias por hacerle sentir que nunca estuvo sola. Gracias por quererla tanto y por ser parte de su historia.Y si algo queremos que se lleven de Cata es esto: el cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor".



La familia también aprovechó el mensaje para agradecer a quienes estuvieron pendientes de ella, tanto a las personas que la acompañaron presencialmente como a quienes siguieron su historia por medio de las redes sociales. Según señalaron, las palabras de apoyo, las oraciones y las muestras de cariño fueron importantes durante el proceso. "Como familia, hoy encontramos consuelo en saber que, del otro lado, donde sea que el alma continúe, Cata está siendo feliz. Imaginamos su alma libre, tranquila, llena de paz, de gozo y de esa luz tan suya que nunca se apagará".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL