¿Cuándo es Rock al Parque 2026? Así se vivirá la programación especial por sus 30 años

El festival gratuito Rock al Parque conmemorará sus tres décadas de historia con una programación extendida en diferentes escenarios de Bogotá, más allá de los tradicionales conciertos en el Parque Simón Bolívar. La programación diseñada para esta conmemoración incluirá actividades culturales, espacios de memoria, encuentros académicos y eventos musicales en distintos puntos de Bogotá, con el objetivo de acercar el festival a nuevos públicos y fortalecer las escenas locales.

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Bajo el concepto "Rock al Parque: 30 años/Bogotá, ciudad rock", la administración distrital y el Instituto Distrital de las Artes, Idartes, plantearon una celebración distribuida durante varios meses y en diferentes formatos. La iniciativa busca "reconocer lo que ha sido este festival y, al mismo tiempo, proyectar lo que está por venir. Hay en esta programación una intención clara: activar la memoria de este icónico festival que ha marcado una gran historia en Bogotá", indicó la Alcaldía de Bogotá.

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Rock al Parque tendrá lugar en Bogotá los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, fechas en las que se realizará el festival principal en el Parque Simón Bolívar. Durante esos tres días se presentarán bandas históricas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas musicales, en una programación que combinará distintos sonidos y generaciones. Sin embargo, la programación previa contempla una serie de iniciativas que planean anticipar el evento.



Lanzamiento de libro abrió la conmemoración de los 30 años

La celebración comenzó oficialmente el pasado 2 de mayo durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, donde fue presentado el libro Rock al Parque: 30 años: Bogotá y las voces de la tras escena, escrito por la historiadora Tatiana Duplat.



La publicación recoge parte de la historia del festival y aborda distintos procesos culturales y sociales ligados al crecimiento de la escena rockera en Bogotá. Durante el lanzamiento también se realizó un conversatorio en el que participaron gestores culturales, periodistas y representantes del sector musical.

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Uno de los temas que hizo parte de la conversación fue la evolución de la participación de las mujeres dentro del festival, tanto en el escenario como en el público y en los procesos de producción cultural alrededor del evento.



La Media Torta y los barrios tendrán programación especial

Como parte de las actividades previas al festival, el Distrito confirmó que escenarios como La Media Torta harán parte de la agenda de conciertos durante 2026.

En este espacio se presentarán agrupaciones distritales que participaron en convocatorias del festival y que no estarán dentro del cartel principal de octubre. La idea es abrir más espacios de circulación para artistas locales y descentralizar parte de la programación.

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Además, la estrategia "Rock al Parque llega a tu barrio" llevará actividades musicales y culturales a diferentes localidades de Bogotá. Con esta propuesta se pretende fortalecer la relación del festival con los territorios y ampliar el acceso de la ciudadanía a eventos gratuitos.



Bibliotecas y exposiciones harán parte de la agenda cultural

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas también se sumará a la celebración con una exposición itinerante sobre los 30 años de Rock al Parque. La muestra incluirá fotografías, archivos audiovisuales, documentos históricos y otros contenidos relacionados con la evolución del festival y su impacto en la construcción de memoria cultural en Bogotá. La exposición recorrerá diferentes bibliotecas de la ciudad durante un año y estará acompañada por actividades pedagógicas y espacios de mediación cultural.

Dentro de la programación también se contempla una serie de pódcasts realizados por el periodista cultural Eduardo Arias para hablar sobre distintos momentos históricos de Rock al Parque. Los contenidos abordarán temas como la evolución del festival, su influencia en la cultura bogotana y su consolidación como referente musical en América Latina.

A esto se suman las "Rockápsulas", espacios audiovisuales instalados inicialmente en la edición 2025 del festival y que permitieron a asistentes grabar mensajes y testimonios sobre su experiencia en el evento. Ahora estos dispositivos continuarán recorriendo otros festivales y actividades culturales para seguir recopilando relatos ciudadanos relacionados con la historia del festival.



Agenda académica y talleres de periodismo musical en octubre

La programación de los 30 años también incluirá espacios académicos y de formación construidos junto a colectivos y mesas de rock y metal de Bogotá. Entre las actividades previstas se encuentra el Foro y Taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años, que se realizará los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026. El evento abrirá discusiones sobre la transformación de los medios de comunicación musicales, las narrativas digitales y los retos actuales del periodismo cultural. Además, contará con invitados nacionales e internacionales y tendrá apoyo de la Fundación Gabo.

Otra de las iniciativas anunciadas para la celebración será la creación de una escultura pública llamada "La Rockera", elaborada por el artista Maquiamelo. La obra será instalada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y funcionará como homenaje a las tres décadas de historia del festival. El pedestal contará con un código QR que permitirá consultar un archivo digital con información sobre las bandas y artistas que han pasado por Rock al Parque desde sus inicios.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co