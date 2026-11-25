La cercanía del fin de año emociona a millones de personas en el mundo por las diferentes tradiciones que implican todas las celebraciones del último mes del año. En el ecosistema digital y musical una de las tradiciones de esta época más esperadas es el Spotify Wrapped, un momento en el que las personas reciben un resumen personalizado sobre los artistas, canciones, álbumes, géneros y pódcast que acompañaron sus días durante los últimos doce meses.



¿Cuándo se publica el Spotify Wrapped 2026?

Una de las interrogantes más recurrentes entre los oyentes es el día exacto en que la aplicación liberará las tarjetas interactivas del Wrapped 2026. Aunque la compañía de streaming no ha confirmado de forma oficial el día exacto de lanzamiento en sus canales corporativos. Sin embargo, muchos anticipan que la fecha oficial está cada vez más cerca por el comportamiento habitual de la aplicación en años anteriores.

Históricamente, Spotify ha mostrado una clara predilección por lanzar su resumen anual los días miércoles, concentrando el estreno a finales de noviembre o en los primeros días de diciembre:



Wrapped 2021: 1 de diciembre (miércoles)

1 de diciembre (miércoles) Wrapped 2022: 30 de noviembre (miércoles)

30 de noviembre (miércoles) Wrapped 2023: 29 de noviembre (miércoles)

29 de noviembre (miércoles) Wrapped 2024: 4 de diciembre (miércoles)

4 de diciembre (miércoles) Wrapped 2025: 3 de diciembre (miércoles)

Teniendo en cuenta estas fechas de los Wrapped anteriores y que todos fueron lanzados un día miércoles entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, los usuarios señalan que la fecha con mayor probabilidad estadística para el lanzamiento es el próximo 2 de diciembre.



¿Qué es el Spotify Wrapped y cómo funciona internamente?

El Spotify Wrapped es una campaña de marketing interactivo y una experiencia personalizada dentro de la aplicación móvil que transforma el historial de escucha individual en tarjetas dinámicas orientadas a ser compartidas en redes sociales. Su impacto cultural es masivo, según datos reportados por la propia compañía en la edición anterior, más de 200 millones de usuarios interactuaron con su resumen en las primeras 24 horas del lanzamiento, alcanzando una audiencia global superior a los 700 millones de oyentes activos mensuales.

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El resumen no se limita a un mero ranking de títulos de canciones, sino que clasifica múltiples dimensiones de la experiencia sonora del usuario como lo son el top de artistas, top de canciones y álbumes, minutos de escucha totales, géneros predominantes y pódcasts más escuchados. Cada año, además, la aplicación tiene una temática o sorpresa para los usuarios.



Las métricas del resumen anual abarcan las reproducciones realizadas desde el comienzo del año hasta mediados de noviembre. La música escuchada durante la segunda mitad de noviembre y todo el mes de diciembre no forma parte del cálculo del año en curso, garantizando así el tiempo necesario para el procesamiento de los datos y el diseño de la campaña visual.



Requisitos para obtener el Spotify Wrapped de este año

Para asegurar que los datos del Wrapped reflejen con fidelidad las auténticas preferencias del usuario, la plataforma establece ciertos umbrales de reproducción y ofrece herramientas de privacidad diseñadas para evitar que escuchas accidentales o coyunturales alteren los resultados. Las claves para asegurar su resumen anual son:



Haber escuchado al menos 30 canciones distintas durante más de 30 segundos cada una.

Haber reproducido al menos 5 artistas diferentes a lo largo del año.

Haber acumulado un mínimo de 60 minutos de escucha distribuidos en 3 o más episodios y en 3 días distintos.

Contar con una cuenta activa (ya sea en modalidad Gratuita o Premium) e ingresar mediante las aplicaciones oficiales para iOS o Android.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co